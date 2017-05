Les soins palliatifs, c'est une question de vivre bien. Jusqu'à la toute fin.







Semaine nationale des soins palliatifs de 2017

OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - La Semaine nationale des soins palliatifs aura lieu du 7 au 13 mai 2017. L'Association canadienne de soins palliatifs tient à ce que tous les Canadiens sachent que « les soins palliatifs, c'est une question de vivre bien, jusqu'à la toute fin. » À l'occasion de la Semaine nationale des soins palliatifs de 2017, l'ACSP invite les Canadiens à surmonter leurs peurs et à s'engager à poser deux gestes :

s'informer à propos des soins palliatifs et de la planification préalable des soins -- ils doivent comprendre ces termes, et savoir ce qu'ils voudront (ou ne voudront pas) en fin de vie;



préparer leur « liste de vie », c'est-à-dire la liste des cinq choses à faire avant de mourir, et la diffuser sur Twitter, Instagram et Facebook en utilisant les mots-clics #vivrebienjusqualafin ou #Top5WhileImAlive.

« Nous avons souvent peur de parler des questions entourant les soins de fin de vie parce qu'il s'agit de l'inconnu. Mais les soins palliatifs, c'est une question de vivre sa vie, de la vivre bien, jusqu'à la toute fin », explique Sharon Baxter, directrice générale de l'ACSP. « On ne peut pas savoir comment on en viendra là, ni quand, mais on peut tous s'informer sur les options possibles et parler de nos volontés avec notre famille et notre "communauté de soins". Le fait de préparer un plan préalable de soins nous permet de réfléchir à ce qui est important à nos yeux pour vivre bien... jusqu'à la toute fin. »

L'ACSP a conçu pour la campagne de cette année des affiches à télécharger ainsi qu'une « liste de vie » à remplir, à photographier et à diffuser dans les réseaux sociaux. Ce geste non seulement aidera les gens à réfléchir à leurs volontés, mais contribuera aussi à sensibiliser la population canadienne aux questions entourant les soins de fin de vie et la planification préalable des soins. Les soins palliatifs et la planification préalable des soins : informez-vous sur vos options afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui vous importe vraiment dans la vie.

La Semaine nationale des soins palliatifs est coordonnée par l'Association canadienne de soins palliatifs. Cette campagne reçoit du financement des sociétés GlaxoSmithKline, Purdue, Groupe santé CBI et Médicaments novateurs Canada. Pour en savoir davantage sur la Semaine nationale des soins palliatifs ou obtenir du matériel à télécharger, veuillez visiter le www.acsp.net/semaine.

L'Association canadienne de soins palliatifs -- la voix nationale du secteur des soins palliatifs au Canada -- se consacre à la poursuite de l'excellence en ce qui concerne les soins destinés à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et du chagrin des personnes qui se dirigent vers la fin de vie. L'ACSP collabore étroitement avec d'autres organismes nationaux, et entend poursuivre ses travaux afin d'assurer à tous les Canadiens, quel que soit l'endroit où ils vivent au pays, un accès équitable à des soins palliatifs de qualité, tant pour eux que pour leurs proches.

