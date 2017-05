Retour sur la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) font un bilan très positif de la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone. Cet important rassemblement, organisé conjointement, a réuni plus de 600 personnes, dont des entrepreneurs et entrepreneuses d'ici et de la Francophonie, des conférencières et conférenciers et des juges de renom.

Une délégation de 104 jeunes, issus de vingt pays francophones, a pris part à un programme particulier, du 26 au 29 avril, comprenant des visites d'entreprises, des activités de réseautage, des panels et des groupes de discussion qui visaient l'élaboration d'idées concrètes pour dynamiser la francophonie économique, dont la constitution d'une plateforme de mise en réseaux et l'instauration d'un label « Fabriqué en Francophonie ».

Cette Grande rencontre s'est révélée un point de départ pour la création d'un vaste réseau engagé à promouvoir la prospérité et l'expansion d'affaires en français sur les cinq continents.

Le 27 avril, à l'espace New City Gas, a eu lieu la principale journée de conférences, d'ateliers et de compétitions éclair d'affaires. Plus de 600 personnes y ont participé et ont donc eu la chance d'écouter des personnalités influentes de la scène québécoise tels Dominique Brown, Alexandre Taillefer, Rachel Claveau et Erik Giasson. Les deux conférencières principales, la secrétaire générale de la Francophonie, son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Christine St-Pierre, deux femmes très inspirantes, ont de plus participé à deux tables rondes, dont une avec des organismes partenaires du Gouvernement du Québec oeuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat jeunesse et l'autre portant sur les enjeux reliés à l'entrepreneuriat au féminin dans l'espace francophone.

Les participantes et participants ont également eu la chance de découvrir l'initiative 375 Idées, réalisée conjointement par la JCCM, Aéroports de Montréal et le Conseil du 375e. Il s'agit d'une plateforme de microfinancement. Cette journée était ponctuée de moments de réseautage et s'est terminée par une soirée culturelle, Le Français en fête, animée par King Abid, en compagnie de nombreux artistes de la Francophonie.

Félicitations aux gagnants de la compétition de présentations éclair d'affaires :

BOURSE GRE

Catégorie 1 : Développement durable et changements climatiques, remise par District 3, Mohamed Khalil , originaire de Montréal, fondateur de Pyrocycle Montréal;

, originaire de Montréal, fondateur de Pyrocycle Montréal; Catégorie 2 : Industrie numérique, remise par KPMG, Jean-Luc Francisco Semedo , originaire du Sénégal, à la tête de Technologique Diambars mobile;

, originaire du Sénégal, à la tête de Technologique Diambars mobile; Catégorie 3 : Économie créative, remise par Gowling WLG, Marie-Hélène David, originaire de Québec, cofondatrice de Kanevas;

Catégorie 4 : Entrepreneuriat social, remise par la Société de développement et d'habitation de Montréal (SHDM), Marianne Burkic , originaire de Montréal, fondatrice de Yapouni;

, originaire de Montréal, fondatrice de Yapouni; Grand prix, remis par la Banque Nationale, Marianne Burkic , originaire de Montréal, fondatrice de Yapouni.

BOURSE DE MOBILITÉ PAR LOJIQ

Catégorie 1 : Développement durable et changements climatiques, El Amine Souef, originaire de Montréal, cofondateur de Massi solutions d'habitation;

Catégorie 2 : Industrie numérique, Jean-Luc Francisco Semedo , originaire du Sénégal, à la tête de Technologique Diambars mobile;

, originaire du Sénégal, à la tête de Technologique Diambars mobile; Catégorie 3 : Économie créative, Marie-Hélène David, originaire de Québec, cofondatrice de Kanevas;

Catégorie 4 : Entrepreneuriat social, Tidiane Ball , originaire du Mali , fondateur de Malisanté.

Remerciements

La Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone ainsi que l'accueil de la délégation internationale ont été rendus possibles grâce à la collaboration du Secrétariat à la jeunesse, du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec ainsi que du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Ville de Montréal, de l'Organisation internationale de la Francophonie, du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, du Fonds vert, du Centre de la francophonie des Amériques, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de l'Instituto Mexicano de la Juventud et du Bureau international jeunesse.

