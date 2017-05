L'Université TÉLUQ présente à l'Acfas







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Du 8 au 12 mai 2017, 21 professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 85e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas) qui se tiendra à l'Université McGill, à Montréal.

Conférences dont l'auteur principal de la communication provient de l'Université TÉLUQ :

LUNDI 8 MAI - 9 h

Quelques critiques adressées aux méthodes classiques de design pédagogique et implications pour une « nouvelle ingénierie pédagogique »

JOSIANNE BASQUE, professeure, Département Éducation

LUNDI 8 MAI - 9 h

Des données probantes pour soutenir la prise de décision en santé publique : ce que nous dit la recherche sur les compétences requises pour les décideurs pour les mobiliser!

SALIHA ZIAM, professeure, École des sciences de l'administration

LUNDI 8 MAI - 9 h 30

Vers une nouvelle ingénierie des environnements numériques d'apprentissage (IENA) fondée sur le Web des données ouvertes et liées (web-dol)

GILBERT PAQUETTE, professeur honoraire

LUNDI 8 MAI - 11 h 30

Ingénierie pédagogique des MOOC, autorégulation et instrumentation de l'apprentissage

FRANCE HENRI, professeure honoraire

LUNDI 8 MAI - 13 h

Les capacités TI des PME et leur effet sur la performance : une analyse qualitative comparative avec fs\QCA

FRANÇOIS BERGERON, professeur, École des sciences de l'administration

LUNDI 8 MAI - 13 h 30

La division du travail éducatif et le développement des compétences des enseignants en contexte numérique : un défi pour l'approche qualité en enseignement supérieur?BÉATRICE PUDELKO, professeure, Département Éducation

LUNDI 8 MAI - 13 h 30

Contextes, cultures et environnements numériques d'apprentissage (ENA)

ISABELLE SAVARD, professeure, Département Éducation

MARDI 9 MAI - 9 h

Reloger des hommes âgés après un épisode d'itinérance à Montréal

JEAN GAGNÉ, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARDI 9 MAI - 9 h

L'intégration des techniques d'improvisation en formation pratique à l'enseignement : vers un nouvel outil pour le développement de la compétence en gestion de classe

JEAN-PIERRE PELLETIER, professeur assistant, Département Éducation

MARDI 9 MAI - 9 h

Effet de la formation et de la pratique sur l'empathie chez le médecin

HUBERT WALLOT, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARDI 9 MAI - 10 h 30

Éducation aux médias et citoyenneté : entre fondations et renouvellement

NORMAND LANDRY, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARDI 9 MAI - 10 h 35

Formation en ligne sur l'intervention en contexte de diversité : expérience d'une conception en partenariat

PATRICK PLANTE, professeur, Département Éducation

MARDI 9 MAI - 13 h

Portrait de l'enseignement des relations publiques au premier cycle : des particularités québécoises?

ANNE-MARIE GAGNÉ, professeure, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARDI 9 MAI - 13 h 15

Vieillissement, droits et accès aux services en santé mentale : un projet de recherche action

JEAN GAGNÉ, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARIO POIRIER, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MARDI 9 MAI - 13 h 25

Formation en ligne sur l'intervention en contexte de diversité : processus, amélioration et résultats de l'ergonomie pédagogique

PATRICK PLANTE, professeur, Département Éducation

MERCREDI 10 MAI - 8 h 30

Colloque « Pesticides : impacts sur la santé et l'environnement »

LISE PARENT, professeure, Département Science et Technologie

MERCREDI 10 MAI - 10 h 45

Retour à Thomas Chapais

ÉRIC BÉDARD, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

MERCREDI 10 MAI - 11 h 30

L'effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le coût d'endettement des entreprises : cas des entreprises canadiennes

ANIS MAALOUL, professeur, École des sciences de l'administration

MERCREDI 10 MAI - 13 h

Modèle intemporel, risque à long terme et bénéfices

CLAUDE BERGERON, professeur, École des sciences de l'administration

JEUDI 11 MAI - 10 h

Développement d'un outil novateur critérié d'évaluation des compétences à partir d'indicateurs de développement pour les résidents en médecine familiale

ISABELLE SAVARD, professeure, Département Éducation

JEUDI 11 MAI - 10 h 30

Apprendre au sein d'une équipe en douleur chronique : proposition d'un outil pour évaluer la compétence en collaboration interprofessionnelle

ISABELLE SAVARD, professeure, Département Éducation

JEUDI 11 MAI - 10 h 40

Tiers-lieux, milieux collaboratifs et inclusion financière des femmes

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY, professeure, École des sciences de l'administration

JEUDI 11 MAI - 11 h

Contribution de la TÉLUQ au développement de la formation à distance au Québec et au développement de la société québécoise

MICHEL UMBRIACO, professeur, Département Éducation

VENDREDI 12 MAI - 8 h 45

Le tourisme médical : de quoi parlons-nous au juste?

RÉMY TREMBLAY, professeur, Département Sciences humaines, Lettres et Communications

VENDREDI 12 MAI - 8 h 45

L'Université du Québec : de la Révolution tranquille à la société du savoir

MICHEL UMBRIACO, professeur, Département Éducation



VENDREDI 12 MAI - 11 h

L'avenir d'un réseau universitaire public entre le localisme, la mondialisation néolibérale et l'utopie altermondialiste

MICHEL UMBRIACO, professeur, Département Éducation

Pour obtenir tous les détails du 85e Congrès de l'Acfas : www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85

Pour obtenir plus d'information sur les professeurs de la TÉLUQ : www.teluq.ca/siteweb/univ/professeurs.html

L'Université TÉLUQ

Fondée en 1972, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses cours à distance. Chaque année, c'est près de 20 000 étudiants qui y font leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle. La TÉLUQ se démarque également par sa performance en recherche.

Source :

Denis Gilbert

Chargé des relations avec la presse

Service des communications et des affaires publiques

418 657-2747, poste 5282

1 800 463-4728, poste 5282

denis.gilbert@teluq.ca

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE TÉLUQ

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :