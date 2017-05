Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2017 - Lancement de la période d'inscription pour les festivals et événements de la saison hiver-printemps 2017-2018







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme lance aujourd'hui la période de dépôt des demandes du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2017-2018. À compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 9 juin prochain, les promoteurs dont les festivals et événements auront lieu entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018 peuvent déposer une demande par l'entremise du site Web du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois ainsi que le rayonnement des régions ici comme à l'extérieur des frontières.

Les représentants d'entreprise ou d'organisme qui désirent effectuer une demande doivent consulter les critères d'admissibilité, s'inscrire sur le site Web du Ministère et fournir les documents exigés d'ici le 9 juin 2017.

Faits saillants :

En janvier dernier, le gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années.

La bonification de l'aide financière permet :

de financer de nouveaux festivals et événements n'étant pas soutenus par le programme;

d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;

de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;

de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect spécifique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, les nouveautés du programme permettront :

de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d'encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;

de privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;

d'appuyer financièrement la réalisation des études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique pour les festivals et événements soutenus au volet 2 du programme, vu la charge budgétaire que la réalisation de ces études peut représenter.

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :