Protection des usagers vulnérables - Faire attention aux piétons, cyclistes et motocyclistes

QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une campagne de sensibilisation pour protéger les usagers de la route qui sont les plus vulnérables. La campagne vise particulièrement les automobilistes et met en lumière le fait que dans un accident, les usagers vulnérables subiront toujours plus de dommages que les véhicules qui les auront heurtés. Le thème de cette campagne est d'ailleurs : « Les dommages sont incomparables. SVP, faites attention aux piétons, aux cyclistes et aux motocyclistes »,

« Le bilan routier 2016 a permis de démontrer l'importance d'orienter les actions de sensibilisation pour protéger la sécurité des piétons, mais aussi de tous les usagers vulnérables. Il est de la responsabilité de tous de faire preuve de prudence, de respect et de courtoisie dans le partage de la route », a souligné le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard.

« Le bilan routier 2016 des usagers vulnérables révèle qu'il y a plus de décès et de blessures qu'en 2015, ce qui renforce la nécessité de faire preuve de prudence à leur égard », a précisé la présidente et chef de la direction de la SAAQ, Mme Nathalie Tremblay.

Parce qu'il est nécessaire de responsabiliser l'ensemble des usagers de la route, des actions de communication parallèles cibleront également les piétons, les cyclistes et les motocyclistes pour les sensibiliser eux aussi à adopter des comportements sécuritaires ainsi qu'aux risques des angles morts des véhicules lourds. Pour ce faire, des actions terrain seront déployées, les médias sociaux et les magazines spécialisés seront mis à contribution et une campagne d'affichage visant les piétons se mettra en place.

« Faire attention » aux piétons, cyclistes et motocyclistes

À noter que les piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent plus du tiers des décès survenus sur les routes du Québec en 2016. De plus,

de 2012 à 2016, les piétons représentaient 7 % des personnes impliquées dans des accidents de la route au Québec et 15 % des personnes décédées;

les collisions impliquant un vélo et un véhicule routier sont à la source de la majorité des décès chez les cyclistes, soit à plus de 80 %;

durant la période de 2012 à 2016, pour 53 % des accidents dans lesquels un motocycliste est décédé, au moins un autre véhicule que la moto était impliqué.

Une campagne qui se déploie sur deux saisons

La campagne de protection des usagers vulnérables se déroulera en deux volets, le premier au printemps, du 8 mai au 11 juin et le second à la fin de l'été, du 28 août au 17 septembre. Des messages télé seront diffusés sur les principales chaînes de télé francophones et sur le Web. Un message radio en français et en anglais sera diffusé dans les principales stations. Il y aura des publications sur les médias sociaux.

Cette campagne vient appuyer l'opération nationale concertée des policiers qui se tiendra du 12 au 18 mai prochain.

Les messages télé en haute résolution sont accessibles aux représentants des médias pour téléchargement. Pour plus d'information : saaq.gouv.qc.ca/usagersvulnerables.

