ET Energy met en service 26 MWp de projets solaires au Royaume-Uni







MUNICH, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- La société ET Energy, un développeur et exploitant d'énergie propre mondial de premier plan, annonce qu'elle a construit six projets d'énergie solaire totalisant 26 MWp au Royaume-Uni au nom de fonds gérés par Octopus Energy Investments. Les centrales ont été construites sur une base « clé en main » et ont été toutes achevées avec succès, produisant de l'énergie dès le 31 mars 2017, date limite d'éligibilité pour les 1.2 Renewables Obligation Certificates (ROC).

ET Energy a acquis les droits de développement de ces projets en 2016 et les a vendu à des fonds gérés par Octopus Energy Investments en fin d'année. Un contrat IAGC clé en main a été fourni par ET Solutions, une filiale d'ET Energy. Les six projets, tous des sites PV montés au sol, sont situés à différents endroits en Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse.

Un des modules du projet a été construit sur un site d'enfouissement dormant au Pays de Galles, ce qui a présenté des défis supplémentaires en termes de conception, d'ingénierie et de construction pour ET Energy, mais ils ont été surmontés avec succès.

Dennis She, président-directeur général d'ET Energy, a déclaré, « Avec ces six projets solaires au Royaume-Uni, nous avons démontré encore une fois que nous sommes capables de livrer des actifs de projets solaires de catégorie investissement. Ils illustrent encore une fois nos capacités d'exécution, ainsi que le succès de notre transition dans le segment en amont du marché. »

Matt Setchell, directeur d'Octopus Energy Investments, a ajouté, « Le mur de subvention 1.2 ROC a rendu ce projet difficile. Comme toujours, la date limite de mars a exercé une pression sur les calendriers de construction. Notre expérience en solaire, de pair avec les capacités de développement et de construction d'ET Energy, ont été une combinaison gagnante. Nous sommes heureux d'ajouter ces projets à nos activités d'énergie propre toujours croissantes. »

À propos d'Octopus Energy Investments

Octopus Energy Investments fait partie d'Octopus Group, qui a pour vocation d'améliorer la vie de millions de personnes en transformant les industries dans lesquelles nous opérons. Au cours des six dernières années, Octopus Energy Investments a géré plus de 2 milliards GBP de nouveau financement pour l'énergie propre couvrant les centrales solaires, éoliennes et de réserve de gaz, la digestion anaérobie, le gaz d'enfouissement et la biomasse, principalement situés au Royaume-Uni, mais aussi en France et en Italie. Octopus poursuit le développement de ces activités.

À propos d'ET Energy

ET Energy est un promoteur et un exploitant mondial d'énergie propre. Avec des technologies solaires novatrices et des solutions de financement sur mesure, ET Energy propose des solutions professionnelles à chaque étape du cycle de vie de la centrale solaire, y compris le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, l'exploitation et la maintenance. Pour en savoir plus sur ET Energy, veuillez consulter http://www.etsolar.com.

Pour plus de détails, veuillez contacter :

Eric Zhang

Tél : +86 25 8689 8098 poste 9011/+86 136 4518 8386

Fax : +86 25 8689 8097

Courriel : eric.zhang@etsolar.com / pr@etsolar.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/508293/ET_Energy_Projects_UK.jpg

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 08:24 et diffusé par :