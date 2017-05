Johnny Rockets ouvre son deuxième restaurant en Italie







L'intention d'étendre sa présence à la Suisse en 2018

La première implantation reçoit le tout premier prix international reconnaissant un restaurant de conception et de marketing créatif à l'échelle internationale

LAKE FOREST, Californie, 5 mai 2017 /PRNewswire/-- Après le succès du premier Johnny Rockets en Italie, Johnny Rockets annonce l'ouverture d'un deuxième restaurant situé à Lonato del Garda. En accroissant l'empreinte de la chaîne en Europe, le nouvel établissement dans le centre commercial Il va être exploité par Giangiacomo Groppetti du Groppetti Holding Ltd.

« Nous sommes tout à fait ravis d'être en mesure d'ouvrir une deuxième franchise Johnny Rockets. Nous faisons partie de la famille Johnny Rockets depuis moins d'une année et nous avons la bonne fortune de continuer ce partenariat à la faveur de cette expansion », a commenté Giangiacomo Groppetti.

Le Groppetti Holding Ltd. exploite actuellement le premier établissement au centre commercial d'Ikea-Elnos.

James Walker, président des opérations et du développement de Johnny Rockets a fait observer : « En moins de six mois, Giangiacomo a fait ses preuves comme un grand chef d'entreprise et c'est avec fierté que nous le voyons s'agrandir en tant que franchisé. Son enthousiasme et l'acuité de sa concentration sur la croissance de Johnny Rockets en Europe en fait un excellent partenaire pour nous. »

Dans le cadre de la stratégie mondiale énergique de Johnny Rockets, Giangiacomo Groppetti du Groppetti Holding Ltd. a acquis les droits en Suisse en vue d'une plus grande extension de sa franchise. La société-mère cherche actuellement des partenaires potentiels pour Johnny Rockets en Suisse en 2018. Des candidats ayant le sens des affaires et connaissant l'environnement de la restauration en Suisse apporteraient un grand plus dans cette nouvelle entreprise.

La preuve du succès de l'expansion mondiale de Johnny Rockets s'est manifestée avec le tout premier prix international reconnaissant un restaurant de conception et de marketing créatif à l'échelle internationale décerné à son premier établissement en Italie. Cette récompense s'est basée sur des critères de conception, d'innovation, d'expérience gastronomique et des efforts dans le marketing. Le restaurant au centre commercial d'Ikea-Elnos a été le premier à lancer Diner 2.0 à l'échelle internationale, permettant aux dîneurs d'apprécier des mets de qualité dans un environnement moderne de conception rafraîchissante avec un service clientèle exceptionnel.

« Le design de leur restaurant est l'un des meilleurs de tout notre système, » a fait observer Walker. « Sa conception élégante et intelligente vous donne plus l'impression d'une salle de musée que d'un restaurant. »

Groppetti affirme : « Certes nous nous sentons humbles face à un tel honneur, mais le succès se mesure véritablement au nombre de clients franchissant nos portes tous les jours. Et à la façon dont ceci est livré et reçu : la cuisine, le service, l'atmosphère et l'environnement. Mon but est d'assurer que tous ces éléments soient parfaits chaque jour. »

Dirigée par Alessandro Lombardi, l'agence de marketing All Creative Agency a aidé à présenter la marque Johnny Rockets en Italie grâce à des efforts novateurs de commercialisation en ligne mettant en oeuvre une combinaison de vidéos, de panneaux d'affichage, des graffitis par des artistes locaux et des médias sociaux afin de bâtir la crédibilité de la marque et de susciter la curiosité du grand public. Les campagnes de marketing qui se poursuivent consistent en vidéos créatives mettant en lumière l'approche fraîche et innovante de la marque et des vidéos inédites pour un dîner à l'américaine qui continue à attirer des clients en Italie.

Johnny Rockets est une franchise internationale de restaurants qui offrent des menus novateurs de haute qualité, faisant appel à des produits de 100 % de boeuf fraîchement congelé, des hamburgers sur commande, des burgers Veggie burger® Boca, des sandwiches au poulet, des frites croustillantes, des shakes et boissons au malt riches et faits à la main. Cette dynamique de marque propose un service chaleureux et une ambiance musicale entraînante contribuant à l'atmosphère détendue et informelle qui est la signature de la chaîne. Fondé en 1986, Johnny Rockets exploite plus de 400 franchises et sites d'entreprise dans 28 pays autour du monde. Pour davantage d'informations, visitez www.johnnyrockets.com, sur Facebook https://www.facebook.com/johnnyrockets, sur Twitter https://twitter.com/johnnyrockets, et sur Instagram https://www.instagram.com/johnnyrockets/.

