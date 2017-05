Osisko annonce l'élection des membres de son conseil d'administration







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 mai 2017) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX:OR)(NYSE:OR) annonce que les dix candidats désignés dans la circulaire d'information de la direction déposée le 10 avril 2017 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 4 mai 2017.

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Candidat Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Françoise Bertrand 76 792 344 99,68 249,833 0,32 Victor H. Bradley 74 614 649 96,85 2 427 528 3,15 John Burzynski 76 220 743 98,93 821 434 1,07 Christopher C. Curfman 76 916 966 99,84 125 211 0,16 Joanne Ferstman 75 133 009 97,52 1 909 168 2,48 André Gaumond 76 957 990 99,89 84 187 0,11 Pierre Labbé 75 562 437 98,08 1 479 740 1,92 Charles E. Page 76 508 504 99,31 533 673 0,69 Jacques Perron 76 958 783 99,89 83 394 0,11 Sean Roosen 73 964 522 96,01 3 077 655 3,99

Nomination des auditeurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers, LLP, comptables agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant d'Osisko pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION N°2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Nomination des auditeurs 82 002 953 99,73 221 249 0,27

Approbation des options non attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver toutes les options non attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION N°3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire pour l'approbation des options non attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions 69 099 713 89,69 7 942 462 10,31

Approbation du régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver le régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION N°4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire pour l'approbation du régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour 72 196 093 93,71 4 846 083 6,29

Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution consultative sur la rémunération de la haute direction, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION N°5 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction 72 611 093 94,25 4 431 083 5,75

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. La Société détient plus de 50 redevances, incluant une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic (Canada) et une redevance de 2,0-3,5 % NSR sur la mine Éléonore (Canada). La Société maintien une solide position financière avec des liquidités de 423,6 millions de dollars en date du 31 mars 2017 et a distribué 35,1 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au cours des dix derniers trimestres. Osisko détient également un portefeuille d'investissements dans des sociétés publiques, incluant des participations de 15,3 % dans Minière Osisko inc., 13,3 % dans Falco Resources Ltd. et 35,2 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 08:33 et diffusé par :