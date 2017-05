/R E P R I S E -- Le maire Denis Coderre dévoile les noms des 17 premiers récipiendaires qui recevront la médaille de l'Ordre de Montréal le 17 mai/







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné hier, sur recommandation du maire de Montréal, M. Denis Coderre, la nomination des 17 personnalités montréalaises qui recevront la médaille de l'Ordre de Montréal, le 17 mai prochain.

« C'est avec émotion et fierté que je rends publics aujourd'hui les noms des 17 premiers récipiendaires de l'Ordre de Montréal qui seront célébrés le 17 mai prochain, jour de la fondation de Montréal. Ces personnalités émérites s'inscrivent dans la lignée prestigieuse des Grands Montréalais accueillis au sein de l'Ordre en décembre dernier, qui ont fait de Montréal une ville dynamique, ouverte sur le monde et disposant des meilleurs talents dans tous les domaines », a déclaré M. Coderre.

Important legs du 375e anniversaire de Montréal, l'Ordre de Montréal constitue la plus haute distinction honorifique de la métropole. Il vise à reconnaître les femmes et les hommes d'exception qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de Montréal. À compter de cette année, cette distinction sera remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à la suite d'un appel public de candidatures mené l'automne précédent.

Les récipiendaires recevront une médaille et un titre, parmi trois grades possibles : commandeur-commandeure (3), officier-officière (6), chevalier-chevalière (8).

Et les récipiendaires sont...

Ce sont trois femmes qui recevront le titre de commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, soit : Mmes Alanis Obomsawin, Jacqueline Desmarais et Sheila Kussner. Le titre d'officier sera remis à M. Dany Laferrière, M. Yannick Nézet-Séguin, Mme Françoise Sullivan, M. Dinu Bumbaru, M. A. Karel Velan et M. Jean Davignon. Enfin, le titre de chevalier sera attribué à Mme Manon Barbeau, M. Michel de la Chenelière, Mme Michelle Dawson, M. Ashok Vijh, Mme Joanne Burgess, M. Yvan Allaire, Mme France Labelle et M. Pierre Côté.

Un conseil prestigieux

Les quelque 100 dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil de l'Ordre sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Coprésidé par Mme Louise Arbour et M. Bernard Voyer, ce conseil prestigieux est composé de personnalités oeuvrant dans divers domaines : Mme Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, Mme Odile Joannette, M. Laurent McCutcheon, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et Mme Cathy Wong.

À propos de l'Ordre de Montréal

Rappelons que l'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui, elle-même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités montréalaises ont ainsi été reconnues sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable, ces personnalités ont été admises officiellement au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie spéciale liée au lancement des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

La médaille de l'Ordre de Montréal fait partie des symboles officiels de la Ville, au même titre que le drapeau et les armoiries de Montréal. Elle se présente sous la forme d'une élégante famille d'insignes, dont les matériaux et les formats varient selon les grades. Elle a été conçue par M. Jacques Desbiens, designer industriel et lauréat du premier prix de l'appel à la création de la médaille de l'Ordre, lancé en 2015, par le Bureau de design de la Ville.

La remise de la médaille de l'Ordre de Montréal aura lieu le 17 mai à 14 h et sera aussi diffusée en direct sur le Web. Pour en savoir plus sur l'Ordre de Montréal : ville.montreal.qc.ca/ordre.

