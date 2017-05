/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Mississauga/







MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et député de Mississauga-Malton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et de Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga.

Date : Vendredi 5 mai 2017



Heure : 13 h 30



Lieu : Installation de transport en commun de Mississauga

975, Central Parkway West

Mississauga (Ontario)

