Morneau Shepell accueille Stephen Liptrap à titre de nouveau président et chef de la direction

Alan Torrie, président et chef de la direction sortant, prend sa retraite après 12 ans au service de la société

TORONTO, le 5 mai 2017 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) accueille aujourd'hui monsieur Stephen Liptrap à titre de président et chef de la direction, en remplacement de monsieur Alan Torrie, qui a pris sa retraite hier.

« Au nom de tous les employés de Morneau Shepell, je tiens à remercier Alan Torrie de son leadership remarquable et de son indéfectible engagement envers la société, a déclaré monsieur Liptrap. Je suis honoré de prendre le relais et impatient de continuer à bâtir sur les grandes réussites de la société. »

Monsieur Liptrap, qui est entré au service de la société en 2008, possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de haute direction. Pendant six ans, il a dirigé l'un des secteurs d'activité connaissant la croissance la plus rapide chez Morneau Shepell, puis il y a à peine un an, il a été nommé chef de l'exploitation. Il a occupé des postes de haute direction dans divers secteurs, dont le commerce de détail, les technologies de l'information et les biens de consommation courante.

« Le conseil d'administration travaille en étroite collaboration avec monsieur Liptrap, et nous sommes constamment impressionnés par son rendement chez Morneau Shepell, a indiqué madame Jill Denham, présidente du conseil. Nous sommes persuadés qu'il saura effectuer une transition harmonieuse à son nouveau poste et qu'il continuera de produire des résultats positifs pour toutes les parties intéressées, notamment les investisseurs, les clients et les employés. »

« Au nom du conseil d'administration, je remercie monsieur Torrie pour sa vaste contribution au succès de Morneau Shepell. Sous sa direction, la société a su étendre sa portée géographique et produire des résultats exceptionnels, tout en créant un environnement de travail fondé sur de solides valeurs et axé sur l'innovation, a souligné madame Denham. Nous lui sommes reconnaissants de son apport et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. »

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. La société est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le plus important administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

