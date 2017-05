Les Compagnies Loblaw Limitée dévoile le legs offert aux montréalais dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal







Loblaw investit 1,25M$ pour célébrer Montréal et salue le savoir-faire des étudiants de l'Université de Montréal

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les Compagnies Loblaw Limitée, par l'entremise de sa marque le Choix du Président, a annoncé hier, en présence de Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif et responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme, et du doyen de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, M. Paul Lewis, un investissement totalisant 1,25M $ à titre de Grande Montréalaise prenant part aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Annoncé lors d'un point de presse en fin d'après-midi, la marque « phare » de Loblaw a précisé les détails entourant son legs pour les citoyens et citoyennes des 19 arrondissements de Montréal. Il s'agit plus précisément d'un don de mobilier urbain, soit 24 grandes tables à pique-nique à la fois modernes et multigénérationnelles ayant été conçues par des étudiantes en design de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Cette opération est réalisée dans le cadre de la Grande Tournée, un des événements phares du 375e anniversaire de Montréal.

« Ce legs a pour objectif de nourrir la joie de vivre des Montréalais et des Montréalaises et de les aider à profiter pleinement de leur ville et de ses grands espaces. Surnommées les tables du partage le Choix du Président, elles pourront rassembler jusqu'à 20 personnes et nous sommes persuadés que les citoyens et citoyennes de la métropole vont s'approprier ces tables emblématiques afin de se rassembler pour partager de bons moments avec familles et amis. C'est dans le cadre de notre campagne « Manger ensemble » que nous avons imaginé ce projet pour l'avenir de Montréal », a déclaré Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communications chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

Un projet rassembleur échelonné sur une année scolaire

Des bourses totalisant la somme de 30 000 $ ont été remises par PC à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal pour récompenser les étudiants et concevoir les prototypes qui, avec leurs différents dénivelés, mesurent plus de 20 pieds de long. Conçues spécialement par deux étudiantes en design, Isabelle Vo et Émilie Proulx de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, ces tables se veulent une célébration du talent montréalais en matière de créativité. Au-delà d'une conception purement montréalaise, ces tables sont fabriquées avec du cèdre rouge canadien, connu pour sa résistance à l'usure du temps et aux intempéries. Voulant conférer à la table un esthétisme unique, les deux étudiantes se sont basées sur des critères d'innovation et de modernité afin de créer un produit à la fois beau, pratique et durable dans le temps.

« Je tiens d'abord à remercier le Choix du Président qui se sont tout de suite reconnus dans les valeurs de partage, de rassemblement et de célébration de la diversité qui animent les fêtes du 375e anniversaire. Le design du legs dévoilé aujourd'hui incarne absolument ces valeurs et s'inscrit dans la reconnaissance de Montréal, au titre de ville UNESCO de design, résolument engagée envers sa jeunesse » a rajouté Mme Gauthier.

« Nous sommes ravis que cette Grande Montréalaise contribue de manière significative aux célébrations du 375e de Montréal avec un projet d'engagement et d'héritage durable. Nous sommes d'autant plus charmés qu'elle collabore avec la Maison de l'Innovation Sociale afin de mettre les tables du partage au profit de la jeunesse montréalaise voulant partager leurs visions de la ville et leurs rêves, » mentionne M. Alain Gignac, directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Des tables multigénérationnelles pour « Manger ensemble »

Les 24 tables sont offertes aux 19 arrondissements et à cinq parcs-nature dans le cadre de la Grande Tournée, mise en place par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Cette initiative traversera cet été tout le territoire de la ville pour renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des Montréalais. Chaque weekend, du 12 mai au 17 septembre prochain, la Grande Tournée visitera un parc pour y tenir une foule d'activités, invitant la population à découvrir et profiter des richesses de leur quartier respectif.

