Afghan Wireless lance le premier réseau afghan de communications 4G/LTE







L'innovation et le leadership technologiques d'AWCC vont permettre d'offrir des services de communications 4G/LTE de calibre mondial à des millions de personnes dans tout l'Afghanistan

KABOUL, Afghanistan, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), la première société de communications mobiles en Afghanistan, fondatrice et leader de l'industrie des communications mobiles en Afghanistan, a une fois de plus démontré la position incontestée de l'AWCC en tant que société de services sans fil la plus avancée sur le plan technologique, en annonçant le lancement du réseau afghan sans fil 4G/LTE : le premier et unique service de communications 4G/LTE de calibre mondial de l'Afghanistan.

Kaboul sera le premier endroit en Afghanistan qui bénéficiera du service 4G/LTE de l'AWCC. Le lancement du service révolutionnaire 4G/LTE de l'AWCC à Kaboul, qui représente la première phase d'une expansion dynamique dans plusieurs provinces, fournira la capacité de réseau à grande vitesse 4G/LTE de l'AWCC aux entreprises et particuliers à travers l'Afghanistan.

L'offre de service 4G/LTE de l'AWCC, le premier service de réseau 4G/LTE disponible en Afghanistan, est le dernier exemple de l'engagement continu de l'AWCC de fournir à chaque abonné les services de communications les plus rapides et les plus avancés au monde.

Afghan Wireless a investi plus de 400 000 000 USD pour créer le réseau de communications le plus important, le plus rapide et le plus fiable d'Afghanistan. Le réseau de l'AWCC fournit à ses abonnés de service 4G/LTE, 3G et 2G une capacité d'accès de données d'au moins 400 mégaoctets par seconde, soit la vitesse la plus rapide et la meilleure actuellement disponible en Afghanistan.

« Chez Afghan Wireless, nous sommes fiers d'être la première société de communications mobiles à fournir un service 4G/LTE au peuple afghan », a déclaré M. Amin Ramin, le directeur général d'Afghan Wireless. « Le lancement du réseau 4G/LTE de l'AWCC à Kaboul, et bientôt dans l'ensemble du pays, est le tout dernier exemple de la détermination de l'AWCC à offrir le meilleur service de communications au monde aux Afghans », a expliqué M. Amin.

« Afghan Wireless est une société construite par les Afghans », a déclaré M. Amin, « nous sommes honorés d'offrir des services aux Afghans et de soutenir le développement technologique, le progrès économique et social de notre pays ».

À propos d'Afghan Wireless :

Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com) est la première société de communications sans fil de l'Afghanistan ainsi que la fondatrice du marché des communications sans fil en Afghanistan. Lancée en 2002 par M. Ehsan Bayat, le président du Bayat Group (www.bayat-group.com), l'AWCC fournit des services 4G/LTE, 3.75G+, 3G, 2.5G, de téléphonie, de données, d'internet et de paiement mobile à plus de cinq millions d'entreprises et de consommateurs, répartis dans toutes les trente-quatre provinces de l'Afghanistan. La société possède des partenariats internationaux avec 425 réseaux de téléphonie sans fil dans 125 pays.

