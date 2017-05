Prix d'excellence 2017 - Le Collège des médecins du Québec rend hommage au Dr Jean Roy, hématologue et spécialiste en médecine interne







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec décernera son Prix d'excellence au Dr Jean Roy, hématologue, pour sa contribution remarquable à la profession médicale.

Depuis 20 ans, le Dr Roy exerce la médecine à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il partage avec ses pairs et ses patients ses nombreuses connaissances scientifiques en hématologie. La greffe de cellules souches hématopoïétiques et les dyscrasies plasmocytaires, dont le myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse, sont ses deux domaines d'expertise. Parmi ses réalisations, on compte sa participation active à la création du plus grand centre de greffe de cellules souches au Québec. Au cours de sa carrière, il s'est notamment distingué par l'excellence de ses travaux de recherche et de ses publications scientifiques. Ces recherches lui ont permis d'être reconnu par ses pairs à l'international et de faire évoluer la science médicale. Il a d'ailleurs mis au point un nouveau traitement très prometteur du myélome multiple qui est basé sur le recours à l'autogreffe, suivie, trois à quatre mois plus tard, d'une allogreffe familiale.

Il est également titulaire de la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules hématopoïétiques. Parallèlement à sa pratique, il a à son actif plus de 20 ans d'enseignement à l'Université de Montréal. « Le Dr Roy est reconnu pour sa grande rigueur dans toutes les sphères de sa pratique. Engagé pleinement envers sa profession, il a accompli, au fil des ans, un travail colossal tant sur le plan clinique que de la recherche. Je le félicite et le remercie pour son apport exceptionnel à la médecine », a déclaré le Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins.

Le Prix d'excellence du Collège des médecins du Québec est remis annuellement à un médecin qui, par ses réalisations exceptionnelles, fait une différence dans la vie des patients, des professionnels de la santé ou des étudiants et qui se démarque par son apport hors du commun à l'évolution de sa profession.

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

La vidéo hommage peut être visionnée dans le site Web du Collège : www.cmq.org.

