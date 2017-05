Prix d'humanisme 2017 - Le Collège des médecins du Québec rend hommage au Dr Pierre Marsolais pour son engagement envers la cause du don d'organes et de tissus







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec décernera son Prix d'humanisme au Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste et fondateur du Centre régional de prélèvement d'organes à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, pour son engagement exceptionnel, depuis plus de 25 ans, envers la cause du don d'organes et de tissus.

Le Dr Pierre Marsolais a fait ses études de médecine interne à l'Université de Montréal et une surspécialisation en soins intensifs à l'Université de Calgary. Depuis le début de sa carrière, il pratique à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, où il s'est rapidement investi dans la cause du don d'organes et de tissus. Passionné par son travail, il est devenu, au fil des ans, une référence incontournable dans son domaine au Canada. Parmi ses réalisations, le Dr Marsolais a notamment fondé, en 2013, le Centre régional de prélèvement d'organes à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal qui a enregistré des résultats spectaculaires. Le Québec a atteint un sommet du taux de dons d'organes et la performance remarquable de ce centre rayonne partout en Amérique du Nord. En 2015, le Dr Marsolais a également créé sa propre fondation, la Mission du Dr Marsolais, pour soutenir les donneurs et leurs familles dans l'ensemble du processus de don et pour appuyer la recherche dans le domaine. Parallèlement à sa pratique, il a multiplié les entrevues dans les médias et a présenté plusieurs conférences à l'échelle locale et internationale afin de sensibiliser et d'éduquer les professionnels de la santé et le public quant à l'importance du don d'organes et de tissus.

Au cours des dernières années, plusieurs organisations ont reconnu son leadership, son humanisme et son innovation en lui décernant des distinctions honorifiques. Il a notamment reçu, en 2010, le Grand Prix de Transplant Québec. En 2014, il a reçu le prix Reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le prix Leadership pour un médecin de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux. « Instigateur de plusieurs projets d'envergure, le Dr Marsolais a fait progresser la cause du don d'organes au Québec. Ses grandes réalisations et son dévouement font de lui un médecin d'exception et un modèle à suivre pour l'ensemble de la profession médicale. C'est avec beaucoup de fierté que le Collège des médecins lui remet aujourd'hui un prix pour souligner l'ensemble de son oeuvre », a déclaré le Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins.

Le Prix d'humanisme est remis à un membre qui, par son engagement social, incarne les valeurs d'humanisme prônées par le Collège et dont les actions contribuent au bien-être et à l'épanouissement de ses patients, de sa communauté ou d'organismes philanthropiques.

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

