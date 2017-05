Oracle annonce l'expansion de sa région UE en Allemagne







De nouvelles solutions et capacités IaaS permettent aux clients de transférer leurs applications critiques sur le cloud

REDWOOD SHORES, Californie, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- Maintenant son engagement envers les clients cloud avec de vastes investissements en ingénierie et en infrastructures, Oracle a annoncé aujourd'hui des améliorations à l'Oracle Cloud EU Region en Allemagne avec l'ajout d'une architecture IaaS (Infrastructure as a Service) moderne et de nouveaux services cloud IaaS et Paas (Platform as a Service). L'IaaS basée en Allemagne permettra aux organisations de créer des charges de travail critiques et de les transférer sur le cloud avec une sécurité et une gouvernance intégrales, offrant un important avantage au niveau des prix par rapports aux infrastructures sur site existantes et aux solutions cloud proposées par la concurrence. La large empreinte d'Oracle en termes d'infrastructures découle d'une forte demande de la clientèle, avec des recettes Q3FY17 non PCGA en progression de 71 pour cent, qui atteignent 1,3 milliard de dollars. L'Oracle Cloud EU Region en Allemagne repose sur l'Oracle Cloud UK Region précédemment annoncée. L'Oracle Cloud EU Region en Allemagne devrait être mise en service au deuxième semestre de cette année.

« Nos clients et partenaires dans l'Union européenne et en Allemagne font depuis des années confiance à l'Oracle Cloud pour leurs activités et leurs charges de travail critiques », explique Thomas Kurian, président du développement produit chez Oracle. « L'expansion de l'Oracle Cloud EU Region en Allemagne donnera lieu à de meilleurs services cloud, non seulement pour nos grandes solutions SaaS, mais également pour nos nouvelles solutions PaaS et IaaS. Oracle proposera aux clients cloud basés dans l'UE une performance, une disponibilité et une gouvernance sans pareil, ainsi qu'une prise en charge de la plus vaste gamme d'applications d'entreprise à partir de n'importe quelle plate-forme cloud ».

L'expansion de l'Oracle Cloud EU Region en Allemagne concernera trois sites à grande largeur de bande et à faible latence, ou AD (Availability Domain). Ces AD sont situés dans l'agglomération de Francfort et fonctionnent de façon totalement autonome des pannes. Cette approche architecturale différenciée, conjuguée au recours à des technologies propres au cloud comme Oracle Real Application Clusters (RAC), offre les plus hauts niveaux de protection contre les pannes et de disponibilité pour les applications cloud les plus exigeantes des clients d'Oracle. Les AD sont étroitement intégrés dans Oracle Cloud Platform, ce qui en facilite l'utilisation et permet d'éviter des décisions complexes concernant l'architecture en fonction de la disponibilité.

Avec cette annonce faite aujourd'hui, Oracle offrira aux clients dans l'UE un ensemble complet de services cloud, y compris SaaS, ainsi que les nouvelles capacités PaaS et IaaS pour les aider dans leur transition au cloud. Qu'il s'agisse de migrer les applications Oracle Database ou d'en créer des nouvelles, Oracle Cloud Platform est la plate-forme la plus rapide et la plus fiable. Oracle a déjà une forte présence en Allemagne, Global Drinks, Lufthansa Cargo AG et Mövenpick faisant déjà appel aux services Oracle Cloud dans le pays.

« La technologie cloud d'Oracle permet aux entreprises de mettre au point de nouveaux services, de créer de nouvelles expériences numériques pour leurs clients et de faire concurrence sur de nouveaux marchés. Cet investissement en Allemagne apporte la preuve de notre volonté de proposer une infrastructure inégalée et à la pointe de la technologie, là et quand nos clients en ont besoin. Cela sera particulièrement important à l'heure où les entreprises souhaitent s'assurer que leur migration vers le cloud est conforme au prochain Règlement général de l'UE sur la protection des données », explique Frank Obermeier, vice-président et responsable de pays chez Oracle Germany.

« Nous travaillons avec nos clients dans l'UE et dans le reste du monde afin de les aider à déterminer comment accélérer leur migration vers le cloud à l'aide de services SaaS, PaaS et IaaS modernes », ajoute Tim Jennings, analyste en chef de l'informatique d'entreprise chez Ovum. « Après son amélioration, l'Oracle EU Region en Allemagne fournira aux organisations la gamme complète de services cloud, qui présenteront les mêmes niveaux de performance, de sécurité et de disponibilité que sont en droit d'attendre les entreprises pour leurs technologies sur site ».

Les clients et les partenaires sont impatients d'utiliser l'IaaS d'Oracle Cloud en Allemagne

« L'informatique en nuage révolutionne notre capacité à proposer des plates-formes technologiques et des infrastructures 'as-a-Service', ce qui aide les entreprises à éliminer rapidement et à peu de frais les obstacles à l'innovation », explique Yves Bernaert, directeur général d'Accenture Technology pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. « Accenture aide ses clients à adopter une approche « Cloud First » pour maîtriser la rupture numérique et devenir des entreprises à haute vélocité, agiles, connectées et optimisées pour naviguer sur la voie du cloud et surpasser la concurrence. Accenture est heureuse de proposer cette solution supplémentaire à ses clients car elle offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui exploitent des solutions cloud locales, dans le pays, pleinement modulables et intégrées couvrant les applications, la plate-forme et l'infrastructure. Etant l'un des plus grands intégrateurs de systèmes Oracle dans le monde et en tant qu'Oracle Germany Partner of the Year 2017 pour l'IaaS et que membre Diamond et Global Cloud Elite de l'Oracle PartnerNetwork (OPN), nous entendons continuer à développer notre relation, qui couvre un quart de siècle ».

« Faisant appel au IaaS moderne d'Oracle situé aux Etats-Unis, nous avons été extrêmement impressionnés par les performances de calcul et la latence super basse », explique Gary Mawdsley, cofondateur d'AnzenData. « Nous sommes très heureux que l'Oracle Cloud EU Region soit mise en service. Elle ouvrira une deuxième géographie de premier plan qui est essentielle pour Anzen, où un deuxième continent est fondamental pour l'intégrité et la légitimité du produit Anzen. La vision et la feuille de route d'Oracle pour le cloud ne peut que renforcer la stratégie et les produits d'Anzen ».

« Paragon offre une infrastructure informatique ultraperformante, sûre et stable à plus de 450 librairies en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le cloud a créé de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent moderniser leurs activités, réduire leurs coûts et devenir plus flexibles », explique Malthe Griesel, chargé des services infrastructures et bases de données Oracle chez Paragon Data. « Client depuis longtemps et membre Platinum d'OPN, nous nous réjouissons de l'attachement d'Oracle aux marché allemand avec l'offre au niveau local de l'ensemble des services cloud ».

« Pour les charges de travail des clients, les performances modulables du cloud sont dynamisées par le réseau et l'architecture de stockage, et dans ces deux domaines, l'IaaS moderne d'Oracle fait toute la différence en termes de prix pour nos clients HPC », ajoute Jamil Appa, cofondateur et directeur de Zenotech.

Oracle est le seul fournisseur de solutions cloud à proposer aux clients ce qu'il y a de mieux en termes de choix et de flexibilité quand il s'agit de déployer leurs services cloud. Les organisations peuvent accéder aux services Oracle Cloud via Oracle Cloud, déployés dans leur propre centre de données avec les produits Oracle Cloud at Customer, et en faisant appel à un ensemble de partenaires dans des géographies précises, le tout géré par des professionnels d'Oracle Cloud.

