Colloque annuel du Collège des médecins du Québec - Servir ou se servir?, la déontologie au quotidien

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin, dans le cadre de son colloque annuel intitulé Servir ou se servir?, la déontologie au quotidien, le Collège des médecins du Québec s'intéressera à l'éthique médicale. Dans sa pratique quotidienne, le médecin est parfois confronté à des situations qui peuvent affecter le juste équilibre souhaité entre ses choix individuels et sa responsabilité sociale. Le Collège des médecins souhaite discuter de cette question avec ses membres. Afin d'alimenter la discussion, des conférenciers de divers milieux feront part de leur vision et de leurs expériences et pourront donner des repères pour guider les actions du médecin.

« Au cours des derniers mois, les médias ont dénoncé, avec raison, plusieurs comportements déviants chez certains médecins liés à des enjeux financiers. Le Bureau du syndic du Collège note également une augmentation de ses enquêtes concernant des médecins à la recherche de profits. Bien que la très grande majorité des médecins respectent leurs obligations et maintiennent un haut standard de qualité, il n'est pas inutile de leur rappeler que la médecine n'est pas un commerce! Chaque médecin doit travailler au profit de ses patients et non au sien », a affirmé le Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins du Québec.

Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés par les conférenciers :

Conférence d'ouverture : Que retient-on de la commission Charbonneau?

Me Sonia Lebel , procureure en chef de la commission Charbonneau

Éthique et déontologie policière : Est-ce que l'éthique policière peut servir d'exemple pour les médecins?

Me Maurice Cloutier , directeur des services juridiques et commissaire à la déontologie policière,

Ministère de la Sécurité publique

Éthique et déontologie médicale : Quels sont les motifs les plus fréquents des plaintes reçues?

Dr Steven Lapointe , syndic

Direction des enquêtes, Collège des médecins du Québec

Éthique et déontologie dans la société : Quel est l'état des lieux?

M. Thierry C. Pauchant , professeur titulaire

Département de management, HEC Montréal

Titulaire de la Chaire de management éthique des organisations

À l'occasion de cet événement, le Collège des médecins décernera son Prix d'excellence 2017 au Dr Jean Roy, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le Prix d'humanisme 2017 sera remis au Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. La Dre Marguerite Dupré, qui a travaillé au Collège des médecins pendant 20 ans à la Direction des enquêtes et à la Direction de l'amélioration de l'exercice, recevra le Prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec.

Le colloque du Collège des médecins se déroule au Palais des congrès de Montréal et rassemble plus de 300 médecins.

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

