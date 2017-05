Célébrations du 375e anniversaire de Montréal - Programmation officielle du 5 au 11 mai 2017







En mai, l'art prend d'assaut les rues de Montréal

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sur un espace blanc, l'artiste esquisse une image, un mouvement, une ligne, mais avant tout, il prend un temps d'arrêt. Au coeur de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, des artistes vous convient à partager un temps d'arrêt et à poser un geste créatif sur leurs oeuvres. Chaque samedi, de mai à octobre, le matin et le soir, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, avec des artistes différents.

Nouveautés

Jusqu'où te mènera Montréal?

Ce projet créatif rassemble sept auteurs et trois photographes qui ont pour mission de partir en voyage dans sept quartiers de la métropole pour renouveler nos perceptions d'un Montréal moderne et en mutation. Ils seront des touristes-artistes ayant pour tâche de créer une oeuvre, entre la fiction et le documentaire, à partir de leurs calepins de voyage urbain. Notes, chansons, conversations glanées, histoires inventées formeront la matière : ce que nous cherchons est une prise de parole libre et engagée. Les sept carnets urbains seront présentés lors du 16e Festival du Jamais Lu en mai 2017. Un spectacle théâtro-littéraire sera aussi créé et diffusé au printemps et à l'automne prochain. Une exposition photographique et l'édition des textes viendront compléter le projet.

Du 5 au 12 mai - Théâtre aux Écuries

http://www.375mtl.com/programmation/jusquou-te-menera-montreal-156/

Flash ton quartier!

Flashmob, prestations de danse avec projections numériques et activités d'animation pour toute la famille devant différents lieux historiques du quartier Hochelaga-Maisonneuve, les vendredis des mois de mai et juin 2017. Rendez-vous hebdomadaire gratuit s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux à faire tirer sur place !

Du 6 mai au 2 juin - Esplanade du Stade Olympique

http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/

Page Blanche

La page blanche... le début de toute création! Elle sera ici représentée par un espace public extérieur qui servira de lieu de rencontre entre des artistes et des citoyens qui, ensemble, partageront un moment de réflexion et poseront un geste créatif commun. Photographie, peinture, danse, littérature ou musique, il y aura place à toutes les formes d'art! Ces rencontres avec les citoyens serviront d'inspiration à une vingtaine d'artistes invités dont les oeuvres seront présentées lors d'un vaste événement fêtant la rencontre des arts et des citoyens. Chaque samedi de mai à octobre, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, le matin et le soir, avec des artistes différents. Chaque endroit donnera lieu à une création unique.

Tous les samedis, à partir du 6 mai à octobre 2017 - Parc du Pélican

http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/

Rues de Montréal

L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans le Plateau-Mont-Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du printemps à l'automne. La publication complète des treize histoires sera accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treize auteurs de bande dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire (re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le Festival BD de Montréal.

Du 6 mai au 26 octobre - Parc de la Petite-Italie

http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/

Cité Mémoire

Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.

Tous les soirs - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Les Amuse-Bouches

Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance foraine et participative. Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de marionnettes. Un projet en arts de la rue qui implique des artistes, des organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir des fresques éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de 375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées sur un circuit de bouches sélectionnées.

De mai à septembre - Lieux publics

http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/

Activités en cours

Vivre ensemble : Montréal, nouveau monde

En plus de mettre en lumière l'histoire de la fondation de Montréal et de la rencontre avec les peuples autochtones, l'exposition soulignera les différentes vagues d'immigrations de diverses cultures. Toutes ces communautés ont contribué à façonner la personnalité du Montréal d'aujourd'hui, une métropole cosmopolite de langue française où se côtoie une population très diversifiée. Une réalisation du Centre d'histoire de Montréal et du Bureau de la présidence du conseil.

Mai 2017 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville

http://www.375mtl.com/programmation/vivre-ensemble-montreal-nouveau-monde-609/

Projet Pierr-Rox 3.75

En abordant l'angle de l'histoire, la nature, la société et la culture de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, un blog documentaire comportant des capsules vidéo sera produit et mis en ligne. Des ateliers de création artistique permettront à des personnes de différents milieux (jeunes, adultes) regroupant les parties ouest, est et centrale de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, de créer des oeuvres qui serviront de points de départ à la réalisation du blog documentaire. Le PROJET PIERR-ROX 3.75 sera réalisé par Cloverdale Multi-Ressources.

Mai 2017 - À déterminer

http://www.375mtl.com/programmation/projet-pierr-rox-375-187/

Pierrefonds-Roxboro par les voix du 375e de Montréal

Ce projet d'interprétation et d'exposition itinérante se déplacera dans divers lieux de l'arrondissement pour aller à la rencontre des citoyens avec un programme d'animations.

1er mai - Port de plaisance de Pierrefonds-Roxboro, suivi d'autres lieux

http://www.375mtl.com/programmation/pierrefonds-roxboro-par-les-voix-du-375e-de-montreal-219/

Les contes de Verdun

Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité prêtera sa voix pour raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée à la belle étoile à écouter des contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.

Du 1er mai au 30 novembre - Promenade Wellington

http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/



Espace libre pour la culture 375

Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour le transformer en lieux de résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de deux mois chacune. Chaque résidence explora une saison et l'histoire du quartier.

Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans

http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/

Montréal, toute une histoire

Ce circuit historique et ludique, le long du Saint-Laurent, sera partagé en secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les environs, ou les promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de panneaux interprétatifs et interactifs seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils rendront l'expérience de la visite concrète et immédiate. Deux approches seront proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et historique, avec audio et photos, accessible à tous, et une approche totalement ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours en famille.

À partir du 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine

http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Le Country, de la colonisation à nos jours - En route vers le Festival

L'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-Maisonneuve.

Soirées country tous les vendredis du 3 février au 28 juillet dès 20 h - Bistro Le Ste-Cath

http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/

Mode Expo 67

Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50 ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche collection de vêtements et d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une soixantaine de costumes, des uniformes d'hôtesses de différents pays et provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en plus des croquis, des photos spectaculaires et des témoignages de ceux qui furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!

Du 17 mars au 1er octobre - Musée McCord

http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/

AURA

Une expérience lumineuse au coeur de la Basilique

Une source de lumière dévoile la richesse du patrimoine de la basilique, nous invitant à célébrer sa beauté. L'expérience débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses oeuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au coeur de Notre-Dame.

Du 21 mars au 31 décembre - Basilique Notre-Dame de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/

Aime comme Montréal Place des arts

La diversité culturelle est l'un des aspects les plus importants de la signature de Montréal. À l'occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal, Aime comme Montréal propose un regard intimiste et authentique de la diversité culturelle à travers un photoreportage de 60 couples interculturels montréalais inspirants. À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.

20 avril au 21 mai - Place des arts

http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/

Les années 60 à Montréal : photographies des Archives de Montréal

Montréal se transforme. Les années 60 bouleverseront le Québec et particulièrement la métropole. Le métro, l'Expo 67, la Place des Arts... Que de grands projets d'infrastructures à découvrir! Présentation de photographies provenant des Archives de Montréal.

Du 22 avril au 6 mai - Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/les-annees-60-a-montreal-photographies-des-archives-de-montreal-612/

Expo 67 - Rêver le monde

Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de Radio-Canada. En complément, nous proposons une visite guidée de l'île Sainte-Hélène pour redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.

Du 26 avril au 8 octobre - Musée Stewart

http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/

Écho 67

50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le pavillon le plus emblématique de l'Exposition universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion... Émotions durables en vue.

Dès le 27 avril - Biosphère

http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/

