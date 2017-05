/R E P R I S E -- Invitation média - Colloque annuel du Collège des médecins du Québec - Servir ou se servir?, la déontologie au quotidien/

CHÂTEAUGUAY, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle M. Pierre Moreau, député de Châteauguay, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de...

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec décernera son Prix d'humanisme au Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste et fondateur du Centre régional de prélèvement...