Développement économique local - Des stratégies gagnantes pour inspirer les municipalités du Québec







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre des assises de l'Union des municipalités du Québec, l'Institut du Québec publie aujourd'hui un rapport qui recense les meilleures pratiques de développement économique mises en oeuvre dans six villes nord-américaines, jugées exemplaires à cet égard. Cette analyse qui pourrait servir d'inspiration aux futurs élus présente les conditions que toute ville québécoise devrait mettre en place pour favoriser son essor économique. Ces villes sont : Boulder et Loveland, au Colorado?; Aurora et Waterloo, en Ontario?; Charleston, en Virginie-Occidentale?; et Georgetown, en Caroline du Sud.

« Peu importe le nombre de citoyens qui habitent dans ces localités, la recette pour relancer l'économie locale demeure la même », soutient Raymond Bachand, président de l'Institut du Québec. Le rapport énonce cinq stratégies mises en place par les villes étudiées, qui leur permettent de réussir en matière de développement économique tout en répondant aux impératifs de la mondialisation et du développement durable.

La croissance économique locale doit reposer sur les atouts économiques présents sur le territoire de la municipalité, sans renier ceux du passé?;

Les villes qui réussissent le mieux demeurent proactives, en dépit des francs succès qu'elles ont déjà connus?;

La mise sur pied de bureaux responsables du développement économique de même que la présence d'un ou plusieurs organismes de développement indépendants ou semi-indépendants semblent indispensables?;

Les entrepreneurs et les gens d'affaires doivent systématiquement être mis à contribution.

Les plans de développement doivent être orientés vers la « nouvelle?économie », qui s'appuie sur les secteurs de l'innovation et de la culture. La contribution du secteur universitaire demeure essentielle.

« Les villes qui rencontrent le plus de succès ont su déployer ces cinq stratégies et s'y astreindre avec rigueur », a affirmé Jean-Guy Côté, directeur associé de l'Institut du Québec. À l'heure de la mondialisation et de la numérisation de l'économie, ces enseignements devraient servir de modèles aux municipalités québécoises en quête d'un nouvel élan pour accroître leur développement économique. »

Il faut toutefois mentionner que les municipalités nord-américaines qui mettent en oeuvre les outils de développement décrits dans ce rapport disposent, pour la plupart, d'une plus grande latitude que les municipalités québécoises à ce chapitre.

