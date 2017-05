/R E P R I S E -- 375 printemps - Ça pousse dans Rosemont-La Petite-Patrie!/







Lancement des projets locaux du 375e anniversaire de Montréal

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - 375 printemps - Ça pousse dans Rosemont-La Petite-Patrie, c'est sur ce thème printanier que les organismes mandataires des cinq projets de quartier, en collaboration avec l'Arrondissement, invitent la population au lancement commun de leurs projets respectifs, le samedi 6 mai prochain, de 13 h à 17 h, au parc Molson. Les activités de la journée donneront un avant-goût des projets qui se dérouleront ensuite durant l'année. Il s'agit de Sur les rails, Amuse-bouche, Rues de Montréal, Page blanche et MTL375 qui font tous partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal.

« Dans le cadre du 375e anniversaire de fondation de Montréal, au-delà des legs majeurs qui laisseront une trace indélébile sur la métropole, plus d'une centaine de projets de quartiers permettront aux Montréalais et aux visiteurs de s'approprier la métropole et de redécouvrir la diversité qui nous habite, nous définit et nous tisse, d'un arrondissement à l'autre. Des projets ludiques, historiques, artistiques, fidèles à la vivacité montréalaise. Profitez-en bien et vive Montréal! », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« C'est avec énormément de fierté que j'invite les résidents à participer à ces fêtes, conçues par des professionnels d'ici, pour représenter le patrimoine et le caractère spécifique des différents quartiers de l'arrondissement ainsi que les intérêts et les valeurs des gens qui y vivent », a souligné le maire de l'arrondissement François William Croteau. « L'invitation à venir découvrir le dynamisme de notre arrondissement est lancée à tous les citoyens du Grand Montréal et d'ailleurs. »

Sur les rails - Présenté par Toxique Trottoir

Les visiteurs seront invités à participer à un atelier théâtral, comme le feront 100 enfants de l'arrondissement lors du spectacle le 26 mai prochain, à 19 h, au parc Jean-Duceppe. Au moyen d'un photomaton théâtral et ludique, les participants pourront se déguiser et incarner un Rosemontois du début du 20e siècle dans de petites mises en situation évoquant cette époque. Les photos prises lors de ce lancement leur seront transmises par courriel à la suite de l'atelier.

Les Amuse-Bouches - Présenté par Scène Ouverte

Scène Ouverte amorce son projet artistique et citoyen, Les Amuse-Bouches, en compagnie de médiateurs qui solliciteront votre imagination pour transformer une première bouche d'égout en oeuvre d'art! La première des 375 qui seront décorées tout au long de l'été. L'équipe de Scène Ouverte sera sur place tout l'après-midi et réservera d'autres surprises aux visiteurs!

Rues de Montréal - Histoires urbaines en bandes dessinées - Présenté par la revue Planches et le Festival de la BD de Montréal

Au programme, trois activités durant lesquelles les spectateurs auront leur mot à dire. D'abord le Combat de personnages, opposant deux bédéistes qui dessineront chacun un personnage pour ensuite « attaquer » le personnage adverse avec un dessin. Le tout en trois rounds animés et un vote pour déterminer le vainqueur. Suivi de BD Exquise : en une heure, deux bédéistes créeront une bande dessinée avec l'aide du public qui décidera des personnages, des lieux, de la quête et des contraintes. En fin d'après-midi, on présentera un match d'Impro-BD opposant deux équipes sur différents thèmes. Le public pourra voter pour leur équipe favorite à la fin de chaque impro.

Page blanche - Présenté par le Regroupement arts et culture Rosemont-Petite-Patrie

Les visiteurs sont conviés à rencontrer un artiste sur sa « Page blanche », un espace exceptionnellement aménagé au parc Molson pour ce jour de lancement. Chaque participant partagera 375 secondes de silence avec cet artiste qui, suivant sa discipline et son inspiration, l'invitera à lui laisser une trace de son expérience : un geste créatif, un cliché, une phrase, une réflexion, un trait ou une conversation. Une invitation pour tous, à participer ou à simplement observer ces 375 secondes d'arrêt.

MTL375 - Présenté par ArtGang

Artgang Galerie invite les visiteurs à prendre part à la création d'une série d'oeuvres citoyennes dans le cadre d'un atelier de peinture et de dessin sur canevas en bois, en compagnie de l'artiste muraliste Mathieu Bories (Mateo). Ce sera l'occasion d'exprimer sa créativité ou d'essayer un nouveau médium. Chaque oeuvre sera remise au participant qui l'aura créée.

Cette journée de lancement sera l'occasion de se renseigner sur les projets de quartier déployés dans l'arrondissement par ces cinq partenaires. Tous ces projets de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal ont bénéficié d'une contribution financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici.

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook.

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire de Montréal, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :