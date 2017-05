Invitation aux médias - Conférence de presse - L'itinérance et la pauvreté c'est assez!







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Trois ans après l'adoption de la Politique en itinérance appelant à « ne plus tolérer l'intolérable », des représentants du Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ), du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et des Habitations du Réseau de l'Académie (RESAC) prendront la parole lors d'une conférence de presse se demandant si la vision de cette Politique a bel et bien été respectée.

Malgré un plan d'action interministériel issu de cette Politique, force est de constater que l'itinérance augmente et se diversifie à Montréal et partout au Québec. Malgré d'importants surplus, le dernier budget Leitao ne comporte pas assez de moyens pour corriger le tir afin que notre gouvernement prenne ses responsabilités en matière de prévention et de lutte à l'itinérance.

Date :

Le dimanche 7 mai 2017 à 11h

Lieu :

1431 Fullum, Montréal, H2K 0B5, salle J. Pratte au deuxième étage

