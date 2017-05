Découvrez le Ladakh comme vous ne l'avez jamais vu avec The Ultimate Travelling Camp (TUTC)







Des tentes luxueusement aménagées | Une gastronomie délicieuse | Des services de majordome personnalisés

Les campements sont ouverts du 15 mai au 30 septembre 2017

Le Ladakh, une terre aux expériences innombrables, n'a eu de cesse d'étonner les voyageurs avec ses couleurs irisées. Des anciens monastères pittoresques ornés de drapeaux de prière flottant dans le vent, des lacs bleu cobalt qui fondent avec le ciel aux chèvres Pashmina qui broutent sur un arrière-fond de montagnes minérales couronnées de de neige - ici, chaque décor est une scène spectaculaire avec des couleurs à couper le souffle.

Nichés dans les hameaux pittoresques du Ladakh, les très célèbres Chamba Camp Thiksey et Chamba Camp Diskit de The Ultimate Travelling Camp (campement nec plus ultra pour les voyageurs) invitent ces derniers à faire une immersion totale dans les airs purs du Ladakh, tout en étant dorlotés par les luxes d'une demeure pleine de glamour. Réputés pour avoir lancé le concept de « glamping » (camping avec glamour) dans des paysages escarpés de l'Inde, les campements saisonniers du TUTC à Leh et dans la vallée de la Noubra ouvrent le 15 mai 2017 et ferment à la fin septembre, ce qui est une saison propice pour visiter le Ladakh. Pour ceux qui cherchent à plonger au coeur de l'âme du Ladakh, les itinéraires qui font la griffe du TUTC sont la promesse de séjours riches en expériences, où le luxe n'est pas sacrifié pour autant.

Le TUTC tisse des expériences comme personne d'autre. Les clients peuvent redécouvrir l'énergie mystique d'une stupa bouddhiste, découvrir les histoires anciennes des divinités du bouddhisme qui se cachent derrière les symbolismes secrets et les couleurs des monastères, offrir des prières pour la paix, faire du rafting sur des rivières d'eau de glaciers, regarder un match de polo, un sport de la monarchie, bénéficier d'une séance privée avec l'oracle du village et tout simplement se faire plaisir avec la multitude de services extraordinaires à leur disposition dans les campements.

À 11 000 pieds (3 350 mètres) d'altitude, les services exceptionnels du TUTC répondent à tous les caprices et les envies de ses estimés clients. Le luxe est incarné par ses tentes au bel esthétisme, meublées avec des chandeliers en bois, quatre lits à baldaquin, du linge délicat et des meubles d'époque en bois. Les tentes ont une triple couche et sont protégées contre l'extérieur, et elles sont climatisées ou chauffées à l'intérieur pour s'adapter aux préférences individuelles. Chaque tente offre une salle de bains attenante à la chambre avec une douche d'eau chaude, des équipements griffés pour faire sa toilette, un coffre-fort, des services de blanchisserie, des terrasses en bois privatives, un accès illimité au Wi-Fi dans la tente de la réception, un service de sécurité et paramédical 24/7, de l'électricité 24/7, une boutique, une bibliothèque et des services d'un majordome personnel. Le chef attitré du TUTC utilise des ingrédients frais venant du potager pour préparer une gastronomie de premier plan qui chouchoute les clients - de la gastronomie régionale, indienne et internationale qui s'adapte aux goûts des voyageurs.

