Accord annonce les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle

TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») qui a eu lieu le 3 mai 2017 à Toronto, en Ontario.

Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée. Les résultats du vote sont précisés ci-dessous. Un vote a été enregistré pour 6 033 253 actions au total au cours de l'assemblée, ce qui représente 72,62 % de la totalité des actions émises et des actions en circulation.

1. Élection des administrateurs

Les sept candidats suivants ont été élus à des postes d'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu ou nommé.











Nombre de voix

Pourcentage des voix exprimées Nom Pour Abstention

Pour Abstention David Beutel 5 905 247 3 101

99,95 % 0,05 % Tom Henderson 5 802 097 106 251

98,20 % 1,80 % Ken Hitzig 5 800 597 107 751

98,18 % 1,82 % Gary Prager 5 905 046 3 302

99,94 % 0,06 % Robert Sandler 5 895 247 13 301

99,78 % 0,22 % John Swidler 5 895 247 13 301

99,78 % 0,22 % Stephen Warden 5 896 047 12 301

99,79 % 0,21 %

2. Nomination du vérificateur

KPMG LLP, comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de la société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017.















Pour Abstention

Pour Abstention 6 033 152 101

100 % -

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement et le financement commercial. Depuis 39 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières tout en conservant leurs liquidités.

SOURCE Accord Financial Corp.

