Le Taïwan Civil Government, lors d'une réception organisée conjointement avec Politico News, souligne la nécessité de l'autodétermination pour Taiwan







WASHINGTON, 4 mai 2017 /CNW/ -- Le Taiwan Civil Government (TCG), un groupe éducatif et de pression, a coorganisé la Politico Playbook Powerlist Reception, le 3 mai, au Newseum, à Washington DC, une réception réservée à la liste des personnalités et des groupes les plus puissants et les plus influents dans les cercles de pouvoir depuis l'avènement de Trump.

L'événement faisait partie d'une campagne d'une semaine destinée à sensibiliser les représentants au Congrès et les responsables de l'Administration, ainsi que les leaders d'opinion, à l'histoire et à la situation des Taïwanais et la nécessité du changement. Une délégation formée de plus de 100 Taïwanais est à Washington et organise des réunions de haut niveau sur la question de l'autodétermination pour Taïwan.

La délégation est conduite par Julian Lin, épouse du fondateur et secrétaire-général de TCG Roger Lin (Ph.D.). Lors de la réception Powerlist, Mme Lin a pris la parole devant le public, composé de plusieurs centaines de personnalités les plus puissantes de Washington, évoquant en termes émouvants la situation actuelle des habitants de Taïwan et soulignant la nécessité d'agir en ce moment tant du côté des États-Unis qu'à l'échelle mondiale.

« Taiwan est l'une des économies les plus robustes au monde et un allié fort des États-Unis. Nous sommes la 11e économie mondiale, la 5e économie en Asie, et nos exportations annuelles se chiffrent à 285 milliards de dollars. Nous sommes des leaders dans les industries de la technologie, de la défense et des télécommunications avec un PIB de 1,1 mille milliard. Cependant, Taiwan n'est pas un pays reconnu dans la communauté mondiale et n'est pas reconnu par les Nations Unies. Même aux Jeux olympiques, nous défilons sous la bannière du Taipei chinois, non celle de Taiwan ! »

Au nom de son mari, Mme Lin a déclaré : « Sans ces libertés et ces protections qui reviennent dûment à un pays, le peuple taïwanais restera apatride et sans gouvernement reconnu à l'échelle internationale. Nous vivons en purgatoire politique depuis plus de 70 ans et méritons immédiatement le droit à la nationalité de notre choix. »

Mme Lin a souligné la nécessité du changement en déclarant : « Nous sommes prêts à travailler de manière constructive avec l'Administration Trump, le Congrès des États-Unis et la nouvelle garde à Washington pour normaliser le statut de Taiwan dans le monde. Comme nous l'avons vu ici, aux États-Unis, et ailleurs dans le monde, l'heure du changement est arrivée. »

Le TCG, fondé en 2008, compte aujourd'hui plus de 60 000 membres et dispose de plus de 60 bureaux dans à travers Taiwan. Pour en savoir plus sur le TCG, rendez-vous sur www.taiwancivilgovernment.com

