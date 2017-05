Mines Richmont annonce l'élection des administrateurs







TSX - NYSE: RIC

TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mines Richmont inc. (TSX: RIC) (NYSE: RIC) (« Richmont » ou la « Société ») annonce que les candidats proposés dans la circulaire d'information de la direction pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017 tenue aujourd'hui ont été élus en tant qu'administrateurs de Richmont. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, la nomination des auditeurs, l'approbation d'une résolution renouvelant le régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour et l'examen d'une résolution consultative non contraignante sur l'approche de la rémunération des hauts dirigeants sont présentés ci-dessous.

Noms Votes en faveur % de votes en faveur Abstention de votes % d'abstention

de votes René Marion 41 881 088 99,74 108 186 0,26 Renaud Adams 41 907 146 99,80 82 128 0,20 Elaine Ellingham 41 903 838 99,80 85 436 0,20 Michael Pesner 41 560 385 98,98 428 889 1,02 Peter Barnes 41 895 917 99,78 93 357 0,22

Les résultats du vote pour la résolution approuvant la nomination des auditeurs sont présentés ci-dessous :

Votes en faveur % de votes en faveur Abstention de votes % d'abstention de votes 47 202 972 98,68 633 482 1,32

Les résultats du vote pour le régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour sont présentés ci-dessous :

Votes en faveur % de votes en faveur Votes contre % de votes contre 39 915 708 95,07 2 071 955 4,93

Les résultats du vote pour la résolution consultative non contraignante sur l'approche de la rémunération des hauts dirigeants sont présentés ci-dessous :

Votes en faveur % de votes en faveur Votes contre % de votes contre 41 389 246 98,57 598 417 1,43

Tous les résultats finaux du vote de l'assemblée annuelle et extraordinaire seront déposés sur SEDAR au www.sedar.com.

Mines Richmont inc.

Actuellement, Mines Richmont produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société progresse également avec le développement de l'extension en profondeur de la ressource à haute teneur de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 35 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance.

