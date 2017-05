Great-West Lifeco annonce l'élection de ses administrateurs







WINNIPEG, le 4 mai 2017 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé, d'une part, que la proposition consistant à modifier les statuts de la Société de manière à porter de 20 à 21 le nombre d'administrateurs a été adoptée par une majorité de 97,59 % et, d'autre part, que les 21 candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 21 février 2017 ont été élus administrateurs lors de son assemblée annuelle et extraordinaire qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui à Winnipeg. Les résultats du vote par scrutin sont fournis plus bas.







Nom Pour Abstention Deborah J. Barrett 99,74 % 0,26 % Marcel R. Coutu 99,12 % 0,88 % André Desmarais 90,04 % 9,96 % Paul Desmarais fils 87,37 % 12,63 % Gary A. Doer 99,22 % 0,78 % David G. Fuller 99,93 % 0,07 % Claude Généreux 91,40 % 8,60 % Chaviva M. Ho?ek 99,78 % 0,22 % J. David A. Jackson 99,41 % 0,59 % Paul A. Mahon 99,51 % 0,49 % Susan J. McArthur 99,43 % 0,57 % R. Jeffrey Orr 90,82 % 9,18 % Rima Qureshi 99,86 % 0,14 % Donald M. Raymond 99,93 % 0,07 % Henri-Paul Rousseau 98,62 % 1,38 % T. Timothy Ryan 99,46 % 0,54 % Jerome J. Selitto 99,84 % 0,16 % James M. Singh 99,84 % 0,16 % Gregory D. Tretiak 98,86 % 1,14 % Siim A. Vanaselja 99,85 % 0,15 % Brian E. Walsh 96,92 % 3,08 %







Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d'Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars au 31 mars 2017, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr.

