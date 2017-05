Avis aux médias : Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent Habitat pour l'humanité en Saskatchewan







REGINA, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 4 mai 2017) - L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ainsi qu'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement annonceront du financement à l'appui de filiales et de sections d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan.

Date : 5 mai 2017 Heure : 10 h Lieu : Haultain Crossing 1033 Edgar Street Regina (Saskatchewan) S4N 3J5

