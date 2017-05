Avis aux médias : Construction de logements pour personnes âgées à Brandon







BRANDON, MANITOBA--(Marketwired - 4 mai 2017) - Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la Condition féminine, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et l'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, en plus du maire de Brandon, Rick Chrest, et de partenaires communautaires participeront à la célébration officielle de la construction d'un ensemble de 63 logements pour aînés à Brandon.

Date : 5 mai 2017 Heure : 13 h Endroit : 2105, avenue Brandon Brandon, Manitoba

