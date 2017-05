Le sommet sur la traçabilité dans l'exploitation de Pharma IQ







LONDRES, May 4, 2017 /PRNewswire/ --

Après des mois de recherche menée auprès de plus de 50 leaders de ce secteur, il est clair que l'efficacité de l'exploitation, la gestion des risques, l'intégration du SAP et le développement logiciel, ainsi que l'innocuité pour le patient sont les points de convergence pour les experts en sérialisation. Autrement dit, les médicaments doivent désormais être pleinement conformes. Considérer cela comme un seul défi d'ingénierie ou de logistique sous-estime fortement la signification de la sérialisation dans la chaîne d'approvisionnement.

Suite au Sommet sur la sérialisation et la traçabilité pharmaceutiques (Pharmaceutical Serialisation and Traceability Summit), Pharma IQ a lancé le Traceability in Operation Summit (Sommet pour la traçabilité de l'exploitation), pour ceux qui, à des stades plus avancés, cherchent à établir la stratégie de développement de leurs processus de suivi et de traçabilité. Avant le Sommet, Pharma IQ a commandé une étude sur les professionnels de la sérialisation. Les results ont apporté des perspectives intéressantes qui aideront à mener des discussions stimulantes pour l'esprit lors de l'évènement de cette année.

Avec des séances exclusives menées par UCB, Blue Sphere Health, Amgen, Arena Pharmaceuticals, GS1, entre autres, vont explorer les stratégies visant à renforcer les processus de traçabilité et garantir que la chaîne d'approvisionnement et les cycles de production soient aussi efficaces que possible.

Se tenant en même endroit que le 7th Annual Pharmaceutical Packaging & Labelling (7e conférence annuelle du packaging et de l'étiquetage pharmaceutiques), ce sommet constituera un évènement exceptionnellement informatif et précieux. Grâce à l'accès à deux conférences pour le prix d'une seule, les études de cas, les discussions et les occasions de tisser des réseaux sont à ne pas manquer.

Le Sommet de la traçabilité dans l'exploitation aura lieu à Zurich les 20 et 21 juin 2017. Vous trouverez le programme complet et des détails sur les inscriptions en cliquant sur traceability.iqpc.co.uk, en appelant le +44(0)207-036-1300 ou en envoyant un courriel à enquire@iqpc.co.uk

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 17:13 et diffusé par :