Est-ce le temps de renouveler votre CV?

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, dit-on. C'est particulièrement vrai lors de la recherche d'emploi. Afin de se démarquer pour les bonnes raisons, ceux qui viennent d'arriver sur le marché ou qui n'ont pas cherché d'emploi depuis longtemps ont peut-être besoin d'un guide sur les attentes des employeurs.

« Le CV est votre première occasion d'attirer l'attention du responsable de l'embauche et doit donc clairement démontrer pourquoi vous êtes le candidat idéal », a déclaré Greg Scileppi, président, activités internationales de dotation en personnel, Robert Half. « Prenez le temps d'adapter votre demande selon la description du poste et mettez en valeur votre expérience et vos compétences pertinentes. Cela vous aidera à vous démarquer et augmentera vos chances d'obtenir une entrevue. »

Consultez ci-dessous les pratiques gagnantes à adopter pour chaque section de votre CV ainsi que des exemples dans ResumaniaMD (en anglais). Robert Half est tombé sur ces bévues commises par de vrais chercheurs d'emploi. À ne pas imiter!

EN-TÊTE

À faire : Ajoutez vos renseignements de base : nom, numéro de téléphone, adresse de courriel et un lien vers votre profil LinkedIn.

À éviter : N'ajoutez pas de renseignements personnels ou sensibles comme votre âge, appartenance ethnique, date de naissance, numéro d'assurance sociale, état matrimonial ou religion. Ne faites pas non plus de tentatives d'humour. Elles entraînent généralement plus de roulements d'yeux que de rires. Voici des chercheurs d'emploi qui ont manqué leur coup :

« État matrimonial : Aucun que je connaisse. »

« Remarque importante : Le courriel est la meilleure façon de me joindre; mon ordinateur portable et moi sommes inséparables.

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

À faire : Commencez avec un survol concis de vos meilleurs atouts, en soulignant les compétences et les réalisations les plus pertinentes pour le poste.

À éviter : N'offrez pas de vaines paroles qui ajoutent peu ou rien à vos principaux atouts. Bien que les phrases ci-dessous soient brèves et concises, elles n'affirment rien d'important.

« Résumé : Je cherche du travail. »

« Résumé : Je suis qualifié pour ce poste. »

« Résumé : Capacité à penser traditionnellement. »

FORMATION

À faire : Indiquez l'établissement d'enseignement fréquenté, le diplôme obtenu et, si nécessaire, le mois et l'année de l'obtention du diplôme. Indiquez si vous avez obtenu votre diplôme avec distinction. Si vous avez été membre de plusieurs organisations, indiquez-le dans une section distincte.

À éviter : N'incluez pas vos résultats scolaires, sauf s'ils sont remarquables et que vous venez de terminer vos études. Il est inutile d'indiquer les « cours pertinents », sauf si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Voici des chercheurs d'emploi qui n'ont pas obtenu la note de passage :

« Formation : Je n'ai pas accompli grand-chose. Les études n'étaient pas stimulantes, alors j'ai fait peu d'efforts. »

« Formation : J'ai fréquenté une usine à diplômes futile.

« Formation : Honnêtement, j'apprends mieux par l'expérience que dans une classe. »

EXPÉRIENCE

À faire : Concentrez-vous sur vos retombées positives plutôt que sur vos responsabilités. Transformez les banales descriptions de tâches en importantes réalisations explicites.

À éviter : N'incluez pas une liste de toutes les tâches effectuées. Évitez des termes vagues comme participé à ou être responsable du et utilisez plutôt des verbes plus actifs comme créé, dirigé, amorcé ou augmenté. Les candidats suivants n'ont pas marqué de point avec les employeurs potentiels :

« Expérience : La liste est trop longue. Questionnez-moi à ce sujet lors de mon entrevue . »

« Expérience : Après deux ans, j'ai enfin pu échapper à un mauvais supérieur. C'est un sentiment bizarre, mais incroyable de m'être libéré de cet imbécile et de son énergie négative. »

« Expérience : Soutien technique. J'ai été viré après avoir été en retard quatre fois à ma formation. »

COMPÉTENCES

À faire : Mettez en valeur des compétences précises qui correspondent au poste convoité, en portant une attention particulière aux compétences générales. Par exemple, les employeurs savent que les candidats ayant des compétences solides en communication, en leadership et en relations interpersonnelles s'intégreront bien avec leurs collègues et la culture de l'entreprise.

À éviter : Ne gaspillez pas d'espace sur votre CV en étant vague ou prétentieux au sujet de vos compétences. Voici des chercheurs d'emploi qui ont commis une autre erreur fatale dans leur CV : ils ne l'ont pas révisé.

« Compétences : Rédaction, écoute et prise de parole en publique. Je suis capable de soutenir des conversations intellectuelles avec une myrade de professionnels. »

« Compétences : J'essaie toujours de faire de mon mieu en tout temps. »

« Compétences : Efficace et efficace. »

RÉALISATIONS ET DISCTINCTIONS

À faire : Soyez conscient que toutes les réalisations ne sont pas égales. Concentrez-vous sur les réalisations en lien avec votre carrière.

À éviter : N'énumérez pas de soi-disant « réalisations » désuètes ou non reliées à votre profession. Ce professionnel en milieu de carrière aurait dû garder cette histoire pour lui :

« Réalisations : Quand j'avais neuf ans, j'ai fondé un journal de quartier assuré uniquement par mes camarades de classe avec qui je jouais tous les jours. Après quelques semaines, ils ont fait la grève et j'ai géré le journal moi-même jusqu'à la fin. »

