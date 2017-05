Invitation aux médias - Le ministre Blanchette fera une annonce importante pour les aînés de la région de l'Abitibi-Témiscamingue







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce importante pour les personnes aînées de la région de l'Abitibi Témiscamingue, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau.

DATE : 5 mai 2017

HEURE : 14 h

LIEU : Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue 330, rue Perreault Est, bureau 100 Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

