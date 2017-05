Un salon dédié à la perte de vision et à la santé visuelle







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Saviez-vous qu'à partir de 40 ans le risque de perdre la vue augmente ? Heureusement, la prévention et les technologies aident considérablement. Dans le cadre du mois de la Santé visuelle, l'organisme INCA organise le salon TechnoVision+, un incontournable en santé visuel et une mine d'informations pour demeurer autonome malgré une perte de vision. Le salon se tiendra le vendredi 5 mai à l'hôtel Sandman de Longueuil, à 2 pas du métro Longueuil (999 rue Sérigny). Il est possible de le visiter entre 9h30 à 19h30.

Sur place, il y aura des conseils de prévention et du dépistage de maladies oculaires, car 75% des pertes de vision peuvent être prévenues ou traitées , si elles sont détectées à temps. De plus, plusieurs maladies oculaires ne présentent aucun symptôme.

Des conférences seront présentées dans 2 salles, tout au long de la journée.

Par exemple, le Président de l'Ordre des optométristes du Québec, Dr Langis Michaud, présentera à 13 h 00 la conférence "La vision c'est fragile !" avec plusieurs conseils de prévention. À 16h, INCA et INLB présenteront la conférence "Surmonter les deuils liés à la perte de vision". Puis, à 17h30, Marc Renaud, du Centre d'information sur le Glaucome de McGill parlera du glaucome, une des maladies oculaires les plus fréquentes et dont les gens associent souvent, à tort, la perte de vision qui en résulte à une composante naturelle du vieillissement.

Plusieurs exposants seront aussi sur place pour présenter leurs services et produits permettant aux personnes qui vivent avec une perte de vision, comme les aînés par exemple, de demeurer autonomes et d'améliorer leur qualité de vie. C'est l'occasion de connaître les plus récentes technologies sur le marché (comme la vision artificielle et des applications révolutionnaires), de découvrir des ressources et d'essayer des produits adaptés (livres audio, loupes, produits parlants, en braille ou en gros caractères pour la maison, le travail et les loisirs et plus encore!) Le programme complet: www.inca.ca/quebec

8$ pour le grand public, 5$ pour les étudiants et les 55 ans et plus.

Depuis près de 100 ans, la mission de l'organisme INCA est de favoriser l'autonomie des personnes vivant avec une perte de vision et être le chef de file dans la promotion de la santé visuelle.

SOURCE Institut national canadien pour les aveugles (INCA) - Division du Québec

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 16:57 et diffusé par :