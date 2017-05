Groupe HNZ Inc. annoncera ses résultats financiers du premier trimestre, le 11 mai 2017, après la fermeture des marchés







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW/ - Groupe HNZ inc. (TSX: HNZ) (la «société») publiera ses résultats financiers du premier trimestre se terminant le 31 mars 2017, jeudi le 11 mai 2017, après la fermeture des marchés.

Groupe HNZ inc. passera en revue ses résultats financiers lors d'un appel conférence le vendredi 12 mai 2017, à 14h00 (heure de l'Est). Pour participer à la téléconférence, veuillez composer l'un des numéros suivants environ cinq minutes avant le début de la téléconférence.

Appels locaux : 514-807-9895 (Montréal)

Sans frais : 1-888-231-8191

Veuillez indiquer que vous participez à la téléconférence de Groupe HNZ inc. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, une reprise sera offerte jusqu'au 19 mai 2017, en composant :

Appels locaux : 416-849-0833 (Toronto) ou 514-807-9274 (Montréal)

Sans frais : 1-855-859-2056

Code d'accès : 10742211

AU SUJET DE GROUPE HNZ INC.

La société est un fournisseur international de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes dont l'exploitation s'étend au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Norvège, en Asie du Sud-Est et en Antarctique. La société exploite plus de 115 hélicoptères au soutien d'activités d'affrètement extracôtières et côtières sous plusieurs marques. Les services extracôtiers sont offerts sous la marque Norsk en Norvège et HNZ ailleurs dans le monde, alors que les services côtiers sont offerts par l'entremise d'Hélicoptères Canadiens au Canada, Acasta dans le Nord canadien, et HNZ en Asie-Pacifique et en Antarctique. Les clients se composent de sociétés multinationales et d'organismes gouvernementaux, notamment dans les secteurs des activités pétrolières et gazières extracôtières et côtières, de l'exploration minière, du soutien militaire, de l'hydroélectricité et des services publics, de la gestion forestière, de la construction, ainsi que des services d'ambulances aériennes et de soutien aux missions de recherche et de sauvetage. En plus des services de transport par hélicoptère, la société offre des services accessoires, notamment des services de réparation et de maintenance à des tierces parties et de la formation au pilotage, incluant le centre d'entraînement avancé reconnu internationalement « HNZ Topflight » situé à Penticton en Colombie?Britannique. La société a son siège social près de Montréal, au Canada, et emploie environ 600 personnes dans 37 emplacements dans le monde.

