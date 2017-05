Annonce de nouvelles mesures prises pour recruter plus de femmes et de membres des groupes sous-représentés dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada







Le plan d'action aidera à remédier à la sous-représentation chronique des quatre groupes visés par l'équité en matière d'emploi

OTTAWA, le 4 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles ont accès à de nouvelles occasions qui leur permettront de réussir dans le monde des sciences.

Quand les personnes qualifiées et talentueuses du Canada ont la possibilité de prendre les rênes de la recherche - peu importe leur genre, leur race, leur handicap ou leur ascendance -, elles apportent de nouvelles idées et proposent des solutions novatrices qui contribuent à un environnement plus propre, une économie plus forte et une classe moyenne plus vigoureuse.

Afin de répondre au manque persistant d'équité et de diversité au sein du Programme des chaires de recherche du Canada - l'un des programmes de recherche le plus distingué du pays -, on annonce aujourd'hui un nouveau Plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion ainsi que des nouvelles mesures qui entrent immédiatement en vigueur dans les universités auxquelles cinq chaires ou plus ont été attribuées.

Ainsi, les universités devront dorénavant produire leur propre plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion de manière à remédier à la sous-représentation des membres des quatre groupes désignés parmi les titulaires de chaire. Elles devront aussi soumettre chaque année un rapport au Programme et afficher, dans leur site Web, les progrès réalisés en vue d'atteindre leurs objectifs en matière d'équité et de diversité. Les universités devront atteindre leurs objectifs d'ici l'automne 2018 ou l'hiver 2019. À compter de mai 2017, dans l'éventualité où une université ne satisferait pas aux exigences aux dates limites indiquées, le Programme suspendra le versement de fonds et l'évaluation par les pairs de candidatures tant que les exigences ne seront pas respectées.

Ce nouveau plan d'action donne suite aux recommandations de l'évaluation quindécennale du Programme des chaires de recherche du Canada, qui invitait les universités à faire preuve d'une plus grande transparence et d'une plus grande inclusion dans leurs processus de sélection, d'attribution des postes de chaire et de renouvellement des titulaires.

L'objectif est d'améliorer la gouvernance, la transparence et le contrôle de l'équité et de la diversité au sein du Programme par l'établissement de pratiques exemplaires. Ces pratiques viseront à assurer une certaine diversité parmi les membres des comités de sélection, à limiter les préjugés involontaires, à activement recruter des candidats variés et à continuellement examiner la diversité du bassin de candidats à chaque étape du processus de recrutement.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à promouvoir l'équité et la diversité dans le domaine des sciences. Nous devons redoubler d'efforts afin de nous assurer que les chercheurs de talent ont l'occasion d'avancer. L'annonce de ce plan d'action représente une étape importante dans la mise en place d'un environnement de recherche canadien plus inclusif, ouvert et diversifié. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le Plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion est un autre rappel de l'engagement ferme du gouvernement à l'égard de l'équité. Certaines universités ont fait preuve d'innovation et de leadership en nommant des femmes et des personnes d'autres groupes désignés à des postes de direction. Ce plan invite toutes les universités à poursuivre et à intensifier leurs efforts pour remédier à la sous-représentation. »

- Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines, et président du comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada

« Pour atteindre son plein potentiel, la recherche canadienne doit être équitable, diversifiée et inclusive. La diversité des points de vue, des voix et des expériences est essentielle pour soutenir l'innovation et l'excellence. »

- Danika Goosney, directrice générale, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements



Faits en bref

Créé en 2000, le Programme des chaires de recherche du Canada contribue au recrutement et au maintien en poste de certains des chercheurs les plus accomplis ou les plus prometteurs au monde. À l'heure actuelle, on compte plus de 1 600 titulaires de chaire de recherche du Canada qui oeuvrent dans une vaste gamme de domaines dans plus de 70 établissements d'enseignement postsecondaire du pays. Ce nombre comprend les titulaires de chaire annoncés en 2016-2017.

contribue au recrutement et au maintien en poste de certains des chercheurs les plus accomplis ou les plus prometteurs au monde. À l'heure actuelle, on compte plus de 1 600 titulaires de chaire de recherche du qui oeuvrent dans une vaste gamme de domaines dans plus de 70 établissements d'enseignement postsecondaire du pays. Ce nombre comprend les titulaires de chaire annoncés en 2016-2017. Parmi les titulaires de chaire actuels, on ne compte que 30 p. 100 de femmes. La sous-représentation des femmes au sein du Programme des chaires de recherche du Canada est due au petit nombre de femmes mises en candidature par les universités.

est due au petit nombre de femmes mises en candidature par les universités. Le Programme des chaires de recherche du Canada continuera de s'attaquer à la question de l'équité et de la diversité par l'intermédiaire d'une consultation publique qui sera menée au printemps ou à l'été 2017.

continuera de s'attaquer à la question de l'équité et de la diversité par l'intermédiaire d'une consultation publique qui sera menée au printemps ou à l'été 2017. Le Programme des chaires de recherche du Canada est une initiative conjointe du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et des Instituts de recherche en santé du Canada .

