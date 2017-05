Journée des approvisionneurs municipaux - JAM 2017 - L'intelligence en approvisionnement au service des citoyens!







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs de sa Journée des approvisionneurs municipaux - JAM 2017, le principal événement au Québec dédié spécifiquement aux gestionnaires et professionnels et en approvisionnement et en gestion contractuelle. Celle-ci s'est tenue aujourd'hui à Montréal, en marge des Assises 2017 de l'UMQ.

Cette cinquième édition, organisée à nouveau en collaboration avec la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) sur le thème « L'intelligence en approvisionnement... au service des citoyens », a attiré un nombre record de 140 participants. Ceux-ci ont pu assister à une dizaine de conférences sur des sujets d'intérêt variés en approvisionnement municipal, tels que :

Comment assurer une relève compétente et intelligente?

Villes intelligentes : projets et ouvertures sur la communauté

Principes et outils facilitant la pondération des critères d'évaluation

Magasin municipal : la technologie au service de l'approvisionnement

Les enseignements des dossiers enquêtés par le Bureau de l'inspecteur général dans le processus approvisionnement

Quelles sont les limites à l'intelligence en approvisionnement?

Évaluation de rendement des fournisseurs : un parcours à obstacles

Succès d'une stratégie d'approvisionnement

DFSC : un outil de gestion efficace en approvisionnement

Soulignons que la JAM 2017 a pu compter, pour une première année, sur l'expertise et la participation du Service des approvisionnements de la Ville de Montréal, du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal et du Cégep de Drummondville, qui a développé un programme de formation sur mesure en gestion des approvisionnements.

Une nouvelle distinction : le Prix « Coup de Coeur JAM »

Soucieux de reconnaître et de valoriser davantage le rôle des approvisionneurs municipaux, le comité organisateur de la JAM 2017 a par ailleurs décerné une toute nouvelle distinction : le Prix « Coup de Coeur JAM ». Celui-ci vise à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership d'une personne ou d'une organisation dans le développement de la fonction d'approvisionneur municipal. Pour cette première édition, le prix a été remis par le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, à monsieur John Camia, chef de division - Approvisionnement à la Ville de Westmount.

L'UMQ tient à remercier les membres du comité organisateur de la JAM 2017 pour leur implication et leur apport au succès de l'événement.

La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

