Les assureurs directs de dommages saluent la décision du ministre Leitão de déposer la réforme législative du cadre de distribution des produits et services financiers d'ici juin 2017







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres de la Corporation des assureurs directs de dommages du Québec (CADD) saluent la volonté du ministre des Finances, M. Carlos Leitão, de procéder enfin à la modernisation de l'encadrement du secteur financier.

En effet, dans le cadre de l'étude des crédits du ministère des Finances qui s'est conclue hier soir, le ministre des Finances du Québec a fait part de cette intention de déposer son projet de modernisation de la Loi sur la distribution de produits et services financiers d'ici le 16 juin prochain.

« C'est une excellente nouvelle, tant pour l'industrie que les consommateurs. Le cadre législatif actuel ne répond plus aux besoins et il est urgent d'y voir rapidement. La loi date de près de 20 ans et doit être adaptée aux nouveaux défis que représentent l'évolution rapide des technologies et l'émergence de nouveaux modèles d'affaires », a mentionné M. Denis Coté, directeur général de la CADD.

Vente d'assurance de dommage en ligne : un incontournable

Selon un sondage SOM, 40 % des consommateurs interrogés affirme qu'ils magasineront en ligne lors de leur prochain renouvellement d'assurance et 44 % de ceux-ci serait à l'aise de conclure l'achat d'une assurance auto par Internet, sans l'intervention d'un agent. Or, actuellement, un vide juridique subsiste et il est nécessaire que la législation s'adapte à cette tendance qui faciliterait la vie des consommateurs.

Regroupement de l'encadrement des agents certifiés au sein de l'autorité des marchés financiers

La CADD salue également la volonté du ministre de regrouper au sein de l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) tous les services d'encadrement des agents certifiés. L'Autorité détient la crédibilité nécessaire aux yeux des Québécois et la CADD est d'avis que la confiance et la protection du public passent par une structure d'encadrement simple, claire et efficace, qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits d'assurances de dommages fiables, tout en leur permettant de bénéficier de primes compétitives.

« Les changements souhaités à l'encadrement permettront à la fois de mieux protéger le consommateur, d'éliminer la confusion existante dans le rôle de chaque entité réglementaire et de diminuer le fardeau administratif de l'industrie », a conclu le président de la CADD, M. Michel Laurin.

À propos de la CADD

Créée en 1991, la CADD regroupe les 12 assureurs directs de dommage oeuvrant au Québec, qui comptent à eux seuls pour plus de 60 % de l'assurance de dommages des particuliers vendue au Québec. La CADD vise à soutenir et à faire rayonner ses membres auprès des différents intervenants politiques, réglementaires et socioéconomiques de l'industrie et travaille à faire reconnaître, protéger et promouvoir les forces et les avantages du modèle de distribution de ses membres au bénéfice des consommateurs.

SOURCE Corporation des assureurs directs de dommages du Québec (CADD)

