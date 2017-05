Le Conseil des Montréalaises présente son avis : La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.e.s de Montréal







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, en compagnie de M. Franz Benjamin, président du conseil de la ville, et plusieurs conseillers municipaux ont pris acte de l'avis du Conseil des Montréalaises présenté aujourd'hui à l'hôtel de ville. Intitulé La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.e.s de Montréal, ce dernier fait suite à une recherche exploratoire menée par le Conseil des Montréalaises auprès d'élu.e.s en poste, de personnes convoitant un poste en politique municipale ainsi que des hommes et des femmes qui ont détenu une fonction élective au sein de l'administration municipale.

Au cours des dernières années, l'administration municipale a mise en place une série de mesures facilitant la conciliation travail-famille parmi les élu.e.s municipaux telles que l'installation d'une halte garderie à l'hôtel de ville pendant les séances du conseil municipal, une réduction de la durée des séances du conseil de ville et la mise en place d'un congé parental de 18 mois. De plus, la politique Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal et son deuxième Plan d'action 2015-2018 restent des outils de référence incontournables qui orientent les actions du conseil municipal.

« Je suis très fière de faire partie d'une instance démocratique qui inscrit la conciliation travail-famille au centre de ses priorités. L'avis du Conseil des Montréalaises, qui a été déposé aujourd'hui, pousse encore plus loin la réflexion sur les différentes voies possibles afin d'aider les élus à servir la population tout en ayant du temps de qualité à consacrer à leur famille. L'Administration municipale étudiera attentivement ses recommandations afin de mettre en place de nouvelles actions facilitant la conciliation travail-famille des élu.e.s et les encourager ainsi à poursuivre leur engagement en politique municipale », de dire Mme Manon Gauthier.

Le président du conseil, M. Benjamin a pour sa part souligner que « cet avis qui sera, dès la semaine prochaine, présenter et étudier par les membres élu.es de la Commission de la présidence permettra d'enrichir notre réflexion afin que nous puissions recommander à notre tour des pistes pour rendre nos institutions plus ouvertes aux préoccupations actuelles de toutes et tous. » Le président a également tenu à remercier l'apport du Conseil pour sa campagne de rédaction épicène qui porte fruit. Le président suit désormais ces principes de rédaction en formalisant la désignation de maison des citoyennes et des citoyens pour désigner l'hôtel de ville.

De sa création en 2004, le Conseil des Montréalaises fournit des avis et des recommandations sur toute question relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine. Dans son avis La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.e.s de Montréal, le Conseil des Montréalaises recommande notamment d'adopter un plan d'action sur la conciliation famille-travail à l'intention des élu.e.s de la Ville de Montréal, de mettre à leur disposition plus de personnel administratif et d'ajouter un dispositif audio-vidéo permettant de suivre les débats municipaux et de participer aux délibérations et aux votes dans la salle familiale de l'hôtel de ville.

On peut lire ou télécharger l'avis La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.e.s de Montréal à l'adresse suivante :

www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealalaises.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 15:53 et diffusé par :