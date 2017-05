SNC-Lavalin annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs







MONTREAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2017 ont été élus administrateurs de Groupe SNC-Lavalin inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a été tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 4 mai 2017 à Montréal, sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des douze (12) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe SNC-Lavalin inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Abstentions % d'abstentions Jacques Bougie 100 984 412 98,84% 1 190 161 1,16% Neil Bruce 101 898 672 99,73% 275 901 0,27% Isabelle Courville 99 632 671 97,51% 2 541 902 2,49% Catherine J. Hughes 101 917 476 99,75% 257 097 0,25% Kevin G. Lynch 101 886 704 99,72% 287 869 0,28% Steven L. Newman 101 911 783 99,74% 262 790 0,26% Jean Raby 101 882 871 99,71% 291 702 0,29% Alain Rhéaume 101 757 252 99,59% 417 321 0,41% Eric D. Siegel 101 889 152 99,72% 285 421 0,28% Zin Smati 101 828 671 99,66% 345 902 0,34% Lawrence N. Stevenson 100 745 478 98,60% 1 429 095 1,40% Benita M. Warmbold 101 911 215 99,74% 263 358 0,26%

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 4 mai 2017 seront publiés sous peu sur notre site Web (www.snclavalin.com) sous l'onglet « investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de Groupe SNC-Lavalin inc.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'ingénierie, d' approvisionnement, de construction (IAC) et d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction (IAGC) aux clients dans divers secteurs, dont les suivants : pétrole et gaz, mines et métallurgie, infrastructures et énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

