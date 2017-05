Le détaillant Diamond Gallery de Winnipeg nommé Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant par le Conseil canadien du commerce de détail







TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a annoncé aujourd'hui que Diamond Gallery est lauréate du prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant 2017 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail.

Le prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant du CCCD souligne la contribution exceptionnelle d'un détaillant indépendant au développement de sa communauté. Le lauréat est considéré comme un visionnaire et un innovateur et fait partie intégrante de la communauté que dessert son entreprise.

« Diamond Gallery est un détaillant remarquable qui est aussi bien connu pour son savoir-faire admirable en matière de bijoux de patrimoine familial personnalisés que pour son engagement exceptionnel envers ses clients et sa collectivité », a affirmé Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. « Nous sommes très heureux de remettre ce prix à Diamond Gallery, car elle incarne le véritable esprit entrepreneurial et du service communautaire et elle est une véritable ambassadrice de l'industrie du commerce de détail. »

Diamond Gallery s'ajoute à une longue liste de commerçants passionnés de partout au Canada qui ont déjà reçu le prix Prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail, incluant Rocky Mountain Soap Company, Reckless Bike Stores, Amos Pewter, That Pro Look, Cuckoo's Nest et Korry's Clothiers for Gentlemen.

Le prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant sera remis à Diamond Gallery au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD qui se déroulera le 30 mai 2017 au Centre des congrès de Toronto de 18 h 15 à 20 h 30 (HE). Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour acheter des billets, suivez ce lien : http://www.retailawards.ca/fr/content/inscription-gala

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail conclura la première journée de la conférence STORE 2017, la plus grande et la plus importante conférence du commerce de détail au Canada, qui accueillera plus de 80 conférenciers et plus de 2 000 leaders du commerce de détail de partout en Amérique du Nord. Les médias sont aussi conviés à la conférence STORE 2017, du 30 au 31 mai 2017. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour acheter des billets, rendez vous à : https://www.storeconference.ca/tickets

À propos de Diamond Gallery

Fondée en 1992 par Allan et Anita Malbranck, Diamond Gallery de Winnipeg s'emploie à offrir une expérience client de calibre mondial en matière de fabrication de bijoux de patrimoine familial. Leurs activités sont centrées sur la fabrication à la main de modèles canadiens personnalisés faits à 95 % d'or et de platine recyclés et de pierres précieuses produites de façon éthique. En 2009, ils ont construit ce qui semble être le premier immeuble commercial d'Amérique du Nord doté d'un système de géothermie durable accueillant une bijouterie. L'espace architectural novateur est bien équilibré grâce à l'approche terre à terre et au service à la clientèle à l'ancienne de la famille. Fiers de connaître la plupart des clients par leur prénom, les membres de la famille Malbranck sont touchés par les nombreuses références de leurs clients et les commentaires élogieux. Diamond Gallery fut la première bijouterie canadienne nommée parmi les bijouteries les plus en vogue d'Amérique en 2010, et le tout premier lauréat du prix Bijoutier indépendant canadien de l'année en 2013, en plus d'autres prix régionaux. www.diamond-gallery.com

À propos de la famille Malbranck

Les copropriétaires Allan, Anita et Lisa Malbranck soutiennent avec enthousiasme leur collectivité en collaborant avec des organismes caritatifs et à but non lucratif locaux. Ils soutiennent l'importante scène culturelle et artistique de Winnipeg, ont siégé à des conseils d'administration, et organisent des événements en magasin tels qu'une collecte annuelle de lait maternisé pour la fête des Mères. Lisa Malbranck, la fille du couple et bijoutière de troisième génération, plaide en faveur des commerces locaux : « Les boutiques et commerces locaux contribuent au charme unique de chacun des quartiers de Winnipeg ». De plus, Lisa fait partie de la liste des 100 personnes les plus remarquables du Manitoba en 2015 et des 40 personnalités du Manitoba de moins de 40 ans de la CBC en 2016.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail :

Le commerce de détail est le plus important employeur au Canada; 2,2 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. L'industrie génère annuellement des salaires évalués à 60 milliards de dollars, et les ventes du secteur ont atteint environ 350 milliards de dollars (sans compter les ventes de véhicules et de carburant). Depuis 2016, les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment de grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. www.retailcouncil.org/fr

