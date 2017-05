Groupe Média TFO vous fait visiter sa première classe numérique et collaborative







WINDSOR, ON, le 4 mai 2017 /CNW/ - Après des mois de préparation, Groupe Média TFO (GMTFO) a dévoilé, ce matin, sa première classe transformée par IDÉLLO à l'école secondaire catholique E.J. Lajeunesse de Windsor. En repensant la classe traditionnelle pour en faire un nouvel espace d'apprentissage interactif, créatif et collaboratif, GM TFO confirme sa place de chef de file Numérique, Éducatif et Francophone en Ontario et dans le reste du Canada.

« Nous sommes fiers de lancer ce nouveau projet à Windsor, en Ontario, ville au coeur de laquelle a d'ailleurs été établie la première école francophone de la province. À l'image d'IDÉLLO, ces nouvelles classes incarneront les valeurs de l'apprentissage du 21e siècle dont la mobilité et l'interactivité. Ces locaux soutiennent des nouvelles approches, comme la classe inversée, qui favorisent l'autonomie et place l'intérêt de l'élève au coeur de son parcours d'apprentissage ».

- Julie Caron, Directrice Apprentissage Numérique, Groupe Média TFO

« Le Conseil scolaire catholique Providence est engagé à l'offre d'une éducation de grande qualité. Ce nouvel aménagement, propice au développement de compétences essentielles à la réussite dans le XXIe siècle, s'inscrit bien dans la vision technologique du Conseil scolaire catholique Providence. L'école secondaire catholique E.J. Lajeunesse se distinguera en étant la seule à offrir un tel aménagement en province ».

- Joseph Picard, Directeur général, Conseil scolaire catholique Providence

Près de 2 500 participants ont tenté leur chance au concours "Gagnez un espace créatif" lancé par IDÉLLO à l'automne dernier auprès de l'ensemble des écoles francophones de l'Ontario et du Québec. Après l'école secondaire catholique E.J Lajeunesse, l'expérience sera renouvelée à la rentrée prochaine avec la métamorphose radicale d'une seconde classe à Québec, au Collège François-de-Laval.

IDÉLLO place au coeur de cette initiative la collaboration entre un groupe d'artisans retenu, les enseignants et les élèves pour réinventer leur classe idéale. Ce nouvel environnement d'apprentissage créé une combinaison originale de pédagogie, de technologie et de nouveau design. Encourageant une approche pratique, interactive et collaborative, IDÉLLO contribue à développer l'engagement des apprenants et le développement des compétences du 21e siècle telles que la résolution de problèmes, la créativité, la communication ou encore la pensée critique.

Suivez ces transformations exceptionnelles sur Facebook et Twitter !

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO sert deux millions d'étudiants et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada et exploite une chaîne YouTube en français qui est maintenant numéro 1 au Canada. Groupe Média TFO totalise deux boutons d'argent YouTube et plus de 325 467 604 millions de visionnements pour l'ensemble de son réseau de 21 chaînes. Ses contenus se sont mérités différents prix d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

À propos d'IDÉLLO

IDÉLLO est un environnement numérique évolutif et dynamique, conçu pour répondre et s'adapter à différents types d'apprentissage. Enseignants, éducateurs à la petite enfance, élèves ou parents, IDÉLLO propose des ressources et des fonctionnalités adaptées au désir d'apprendre autrement. IDÉLLO donne accès à plus de 11 000 ressources pédagogiques en français, riches et actuelles, ainsi qu'à des fonctionnalités et un espace de travail qui encouragent l'échange entre des communautés d'usagers qui partagent les mêmes intérêts.

À propos de l'école secondaire catholique E.J. Lajeunesse

L'école secondaire catholique E.J. Lajeunesse, établissement d'enseignement de langue française administré par le Conseil scolaire catholique Providence, dessert une clientèle de plus de 500 élèves de la 7e à la 12e année provenant de la région de Windsor et du comté d'Essex. Solide réputation, enseignement de haute qualité, atmosphère chaleureuse, excellent encadrement, programme d'éducation internationale et programmes spécialisés dans les domaines des arts et des sports sont parmi les principaux avantages qu'offre l'école secondaire catholique E.J. Lajeunesse.

À propos du Conseil scolaire catholique Providence

Le Conseil scolaire catholique Providence accueille plus de 10?000 élèves, au sein de ses 30 écoles : 23 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et un centre de formation continue regroupant les communautés de Windsor-Essex, Chatham-Kent, Sarnia-Lambton, London/Middlesex, Oxford-Woodstock, Grey-Bruce et Huron-Perth. Notre grand réseau d'écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d'une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d'une éducation de première qualité, dans un environnement d'apprentissage bienveillant, respectueux et sécuritaire. Le Csc Providence se classe au 1er rang parmi les 72 conseils scolaires, en Ontario, avec un taux d'obtention de diplômes de 97 %.

SOURCE Groupe Média TFO

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 15:08 et diffusé par :