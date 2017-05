Avis aux médias - Programmation officielle du 375e de Montréal : Lancement des projets de quartiers dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le collectif des organismes de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles invite les médias au lancement de la programmation officielle du 375e de Montréal dans leur arrondissement, en compagnie de la mairesse de l'arrondissement, Madame Chantal Rouleau.

Créer des ponts

La Société historique de Rivière-des-Prairies, Équipe RDP, la Coop de solidarité Centre multimédia de l'Est de Montréal, la Société pour les bienfaits de l'apprentissage de la musique et le Centre des femmes de Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles, ont, collectivement créé des activités rassembleuses, favorisant les rapprochements inter-quartiers, intergénérationnels et interculturels par la connaissance des autres, le dialogue et la compréhension. Chacune a un lien tangible avec cette histoire que nous célébrons.

Venez nous rencontrer dans un cadre exceptionnel et vous faire conter comment Créer des ponts prendra chez nous toute sa signification.

Date : Mardi 9 mai 2017 de 17 h à 19 h Endroit : La Maison du citoyen

Salle des couventines

12090, rue Notre-Dame Est

Pointe-aux-Trembles, QC H1B 2Z1

Les projets de quartiers font partie de la programmation officielle du 375e de Montréal et bénéficie du soutien financier Ville de Montréal, du gouvernement du Québec. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :