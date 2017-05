24 $ pour stationner au CHUM, le ministre Barrette veut vraiment désengorger les hôpitaux, ironise le Conseil pour la protection des malades







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la santé, le docteur Gaétan Barrette, répond aux critiques sur le prix de 24 $ du stationnement à l'hôpital du CHUM en prétextant que ce prix est conforme au marché.

De quel marché parle-t-il ? Celui de la piètre performance de son réseau de la santé ou celui du commerce du parking à Montréal, s'interroge le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul G. Brunet.

D'autres administrations d'hôpitaux ont pourtant compris elles, que le stationnement fait partie de l'accessibilité aux soins pour les patients qui ne peuvent utiliser le transport en commun.

Le ministre doit revenir à la raison et exiger que le stationnement d'hôpital, pas plus que les soins d'ailleurs, n'a à respecter le "prix du marché". Si c'était le cas, le grand patron du réseau de la santé se serait déjà fait dire que son propre réseau est loin de respecter le prix et l'efficacité attendus dans le marché.

En entérinant le coût prohibitif, il autorise qu'on empêche des milliers d'usagers d'accéder aux soins. S'il maintient de tels prix pour le stationnement des hôpitaux, il va vraiment diminuer le nombre de patients ambulatoires dans les hôpitaux mais il aura aussi oublié ca pourquoi il est ministre et ce pourquoi le réseau de la santé existe, soit pour soigner les gens !

Rappelons que le Conseil pour la protection des malades est un organisme militant, à but non lucratif, et indépendant, voué à la défense et à la promotion des droits des citoyens à recevoir des soins respectueux et dignes de leur état, partout au Québec et quelle que soit leur situation personnelle, sociale ou financière

