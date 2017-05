La Commission des jeunes élus et élues de l'UMQ lance sa campagne 2017 - « Prends ta place et vote! »







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) profite des assises annuelles de l'Union pour lancer officiellement aujourd'hui sa campagne en vue des élections municipales de 2017, sur le thème « Prends ta place et vote! ».

L'initiative, qui pourra compter sur l'appui du comédien Émile Mailhiot à titre de porte-parole, vise à favoriser une plus grande implication citoyenne des jeunes de 18 à 34 ans, à susciter leur intérêt envers la politique municipale et à les inciter à se rendre aux urnes le 5 novembre prochain.

« La relève est essentielle pour assurer la vitalité et la pérennité de la démocratie locale. Alors qu'à peine un jeune de moins de 30 ans sur quatre a voté lors des dernières élections municipales, il est essentiel d'agir pour que la jeunesse s'engage davantage au sein de nos communautés. C'est pourquoi je salue et j'appuie sans réserve l'initiative de la commission », a déclaré le président de l'UMQ, monsieur Bernard Sévigny.

« Depuis sa création en 2007, la Commission des jeunes élus et élues de l'UMQ travaille sans relâche pour inciter les jeunes à prendre davantage leur place dans les débats locaux et pour encourager la relève en politique municipale. Les membres de la commission se mobiliseront au cours des mois à venir pour s'assurer que le plus grand nombre de jeunes possible fassent entendre leur voix le 5 novembre prochain, dans toutes les régions du Québec », a pour sa part indiqué monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal à la Ville de Québec et président de la commission.

« Je suis fier de joindre ma voix à cette importante initiative qu'est la campagne « Prends ta place et vote! ». Comme citoyen et jeune père de famille, je crois à l'importance que les jeunes se prononcent sur les enjeux qui les concernent et qui ont un impact concret sur leur milieu et leur qualité de vie. Le palier municipal est le plus près des jeunes et leur permet d'agir directement pour obtenir des services, des parcs, des arénas, des rues à leur image et qui répondent à leurs besoins », a conclu monsieur Émile Mailhiot, acteur et porte-parole de la campagne.

Différentes actions de communication, telles que des capsules vidéo et des interventions publiques régulières, seront déployées au cours des prochains mois dans le cadre de la campagne. La commission sera également très active sur différentes plateformes pour entretenir une conversation avec les jeunes dans les médias sociaux, par le biais du mot-clic #PrendsTaPlaceEtVote.

À propos du porte-parole de la campagne, Émile Mailhiot

Visage bien connu du grand public, le comédien Émile Mailhiot multiplie, depuis plus de 20 ans, les rôles au cinéma et à la télévision, entre autres dans 1:54, Yamaska, Toute la vérité, C.A., Le monde de Charlotte et Ramdam. Il est aussi actif dans le doublage, alors qu'il a prêté sa voix à l'acteur Daniel Radcliffe dans la version québécoise de la série Harry Potter. On le verra bientôt dans le film Yankee et dans la série télévisée L'Heure bleue à TVA.

Photo d'Émile Mailhiot (crédits photos : Anaïs Faubert)

Les Assises 2017 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :