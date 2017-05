Fin des mises en candidatures pour les élections à la FCSQ - Plusieurs candidats en lice pour la présidence et la vice-présidence







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - En vertu des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), les personnes intéressées par la présidence ou la vice-présidence de la Fédération avaient jusqu'à 17 h, le 3 mai, pour déposer leur bulletin de présentation. Plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt et rempli les conditions nécessaires à l'acceptation de leur candidature.

À la présidence, il s'agit de :

M. Miville Boudreault , président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île

, président de la Commission scolaire de M. Alain Fortier, président de la Commission scolaire des Découvreurs

Mme Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes

À la vice-présidence, il s'agit de :

M me Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire

, présidente de la Commission scolaire de M me Manon Robitaille , présidente de la Commission scolaire de la Capitale

Les candidats peuvent, s'ils le désirent, prendre la parole à l'assemblée générale. La FCSQ va également mettre à leur disposition un espace public sur son site Internet.

Le vote à la présidence et celui à la vice-présidence se tiendront auprès des délégués à la 70e Assemblée générale de la FCSQ le 3 juin prochain au Sheraton Laval. Il y aura également une séance extraordinaire du conseil général afin d'élire les membres du bureau de direction de la Fédération.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

