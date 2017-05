Invitation aux médias - Inauguration Cerveau à la folie







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, monsieur Stéphan La Roche, vous invite à assister à la visite de presse de la nouvelle exposition :

Cerveau à la folie

Le mardi 16 mai 2017, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie

Présentée du 17 mai 2017 au 11 mars 2018, cette exposition est l'occasion de comprendre le fonctionnement complexe de cet organe vital, l'évolution de la recherche neuroscientifique, mais aussi les dysfonctions cérébrales. On y traite des troubles neurologiques et de la santé mentale, des manifestations pathologiques, des pistes de solution ainsi que des mythes et réalités liés au fonctionnement de cet organe essentiel. Rigueur scientifique, regard social et vision artistique se croisent dans cette exposition, multipliant les points de vue permettant de tisser des liens entre la science et la société.

