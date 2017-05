Urbanimmersive constate une croissance de 1057 % des transactions de sa place d'affaires de contenu visuel immobilier depuis son lancement le 27 mars dernier







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer que le nombre de transactions de sa place d'affaires de contenu visuel a augmenté de 1057 % entre le début et la fin du mois d'avril. L'adoption croissante de la place d'affaires de contenu visuel de la Société, une version white labelled du Marketplace Centris® (le « Marketplace »), devient donc le moteur de cette lancée.

Pendant la première semaine de lancement du Marketplace, en avril 2017, sept commandes ont été réalisées comparativement à 81 commandes durant la dernière semaine. La valeur moyenne des commandes au cours du mois a été de 71 $ par transaction. Le Marketplace permet aux courtiers immobiliers de trouver, réserver et payer en ligne les services de fournisseurs de contenu visuel de confiance. En plus d'être une place d'affaires de fournisseurs de confiance, le Marketplace est également un outil de productivité pour les courtiers immobiliers et les photographes.

« Nous sommes ravis de partager ces premières données en ce qui concerne le succès de notre place d'affaires de contenu visuel immobilier, qui transforme d'ailleurs l'industrie. », déclare Ghislain Lemire, président-directeur d'Urbanimmersive. « Un des plus importants tests lors d'un lancement d'une plateforme transformatrice telle que la nôtre est de voir si les clients l'adopteront et quelle en sera la croissance. À cet égard, nous sommes heureux d'annoncer une réussite depuis le lancement officiel du mois dernier. Malgré qu'il s'agit d'un très petit ensemble de données, nous croyons que les statistiques démontrent une croissance dans l'adoption de notre solution dans le marché, ce qui est l'élément déterminant pour nous. », poursuit monsieur Lemire.

Durant le mois d'avril, 641 courtiers immobiliers parmi plus de 14?000 du réseau de Centris® ont ouvert un compte sur la nouvelle plateforme et 46 photographes y sont aujourd'hui inscrits. De plus, 25 % des courtiers immobiliers ont déjà effectué plus d'une commande sur la plateforme depuis son lancement.

Monsieur Lemire explique, « Les activités répétées sont signe de l'adoption de la technologie. Elles démontrent que les utilisateurs qui essaient la plateforme ont une expérience sans accroc et par conséquent y retourneront pour réaliser davantage de transactions. Ce point est essentiel pour notre réussite et les résultats sont jusqu'ici très encourageants. »

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

