Mise en valeur de l'art au Nunavut - Une nouvelle formation de perfectionnement des compétences aidera les artistes du Nunavut à tirer parti de la demande et des occasions croissantes







IQALUIT, le 4 mai 2017 /CNW/ - L'Honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui un investissement de 456 000 $ pour aider les artistes du Nunavut dans les domaines de développement des compétences et du marketing.

Le secteur des arts du spectacle du Nunavut est de plus en plus reconnu au Canada et à l'étranger en raison des talentueux artistes inuits oeuvrant dans les industries de la musique et des arts de la scène.Cet investissement aidera la Qaggiavuut Society à former les artistes dans le domaine du marketing et du développement de produits pour qu'ils puissent mieux gérer et promouvoir leur propre carrière et profiter des occasions qui se présentent dans le cadre des festivals d'arts et de celles offertes par des entreprises de production cinématographique. Les artistes apprendront aussi à préparer et à promouvoir leur portfolio afin de profiter des occasions d'affaires de plus en plus présentes dans l'industrie du tourisme.

Citations

« Les arts ont toujours été un aspect important de la culture du Nunavut. En aidant ceux qui font carrière dans les domaines des arts de la scène, le gouvernement du Canada offre des occasions économiques aux résidants du Nunavut pour que tous les Canadiens puissent observer et vivre de première main leur culture unique. »

Navdeep Bains

Ministre de l'innovation, des Sciences et du Développement économique

Ministre de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les investissements destinés aux artistes du Nunavut renforcent notre industrie des arts de la scène. Ces fonds additionnels aideront nos artistes à développer leurs talents en vue de participer davantage à l'économie du Nunavut. Le gouvernement du Nunavut se réjouit à l'idée de faire connaître sa culture et ses talents au reste du monde. »

Monica Ell-Kanayuk,

Ministre du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut

« Nos artistes sont les plus grandes ressources que nous avons pour préserver la langue, la culture et les valeurs. Plus nous les aidons à faire de l'art leur gagne-pain, plus nous solidifions notre peuple et notre économie. »

Vincent Karetak,

Président de la Qaggiavuut Society

Les faits en bref

CanNor investit 456 000 $ sur deux ans dans ce projet, et les organismes suivants y ajoutent : 300 000 $ (ministère du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut ), 121 000 $ (Conseil des arts du Canada ) et 119 000 $ (Qaggiavuut Society). Le financement total s'élève à 995 000 $.

), 121 000 $ (Conseil des arts du ) et 119 000 $ (Qaggiavuut Society). Le financement total s'élève à 995 000 $. En 2016, la Qaggiavuut Society a remporté le Prix Inspiration Arctique pour son projet Qaggiq, une stratégie visant à renforcer les arts de la scène chez les Inuit.

La Qaggiavuut Society aide les artistes de spectacle tels que les musiciens, les acteurs, les conteurs et les artistes des styles contemporains et traditionnels. Elle travaille également avec les artistes dans le domaine technique de l'industrie, comme l'éclairage, la prise de son, la production, le maquillage, les costumes, et bien plus encore.

Liens connexes

Façonner une industrie pour les artistes du Nunavut

Les gouvernements du Canada et du Nunavut investissent pour le développement des compétences et capacités

Pour plus de renseignements au sujet de CanNor : cannor.gc.ca

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 14:00 et diffusé par :