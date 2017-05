Soirée Florence 2017 : l'OIIQ rend hommage à des infirmières et aux communautés religieuses







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est le mercredi 3 mai, en présence du maire de Montréal, Denis Coderre, qu'a eu lieu la 15e Soirée Florence, au cours de laquelle l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a honoré sept de ses membres qui, au-delà d'une passion commune, partagent un sens de l'engagement et des convictions les ayant amenées à consacrer leur vie professionnelle aux autres pour façonner les soins infirmiers de l'avenir. Tout au long de leur carrière, les lauréates se sont démarquées sur le plan professionnel en mettant leurs compétences acquises au cours des années au service des patients. Elles ont été récompensées dans sept catégories (Engagement communautaire, Excellence des soins, Leadership, Pratique collaborative, Promotion de la santé, Rayonnement international, Enseignement et recherche en sciences infirmières et Relève) et la soirée, animée par Marc Hervieux et Gregory Charles, a permis de remettre la somme de 110 000 $ à la Fondation de l'OIIQ.

15e Soirée Florence : entrez dans l'histoire

Cette 15e soirée a revêtu un caractère spécial. Ainsi, en plus d'honorer l'apport de sept infirmières à la profession, elle a rendu un vibrant hommage, en présence de leurs représentantes, aux communautés religieuses qui ont fondé et géré de nombreux hôpitaux et chapeauté la formation des premières infirmières laïques, en préconisant l'excellence des soins et le bien-être des patients.

Soirée Florence : souligner l'excellence infirmière

Présentée par TD Assurance Meloche Monnex, la Soirée Florence est organisée au profit de la Fondation de l'OIIQ. Les fonds recueillis permettent à la Fondation de soutenir le développement de projets infirmiers porteurs et novateurs pour les bénéfices des patients. Son programme de subvention Pour mieux soigner constitue la plus importante aide financière au Québec destinée à des initiatives infirmières.

Depuis sa création, la Fondation a financé quatre projets d'envergure en leur versant 250 000 $.

Optimisation des meilleures pratiques infirmières au sein des unités de soins intensifs néonatals de six grands centres hospitaliers universitaires impliqués du Québec, par la création d'une communauté virtuelle de pratique, ce qui favorisera le développement des enfants prématurés, en plus d'encourager l'implication des parents.



Remise d'un prix Coup de coeur leadership à la coopérative de solidarité SABSA, emblème de l'autonomie professionnelle infirmière.

Célébrer les contributions et l'innovation infirmières

« Depuis 15 ans, la Soirée Florence reconnaît l'apport d'infirmières et d'infirmiers qui vont au bout de leur engagement professionnel et de leur détermination, et dont les contributions changent les vies. Qu'ils oeuvrent dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, de la consultation, de la gestion ou des soins, quel que soit leur champ d'expertise ou leur domaine de pratique, ces infirmières et infirmiers partagent la même passion, le même désir de venir en aide aux autres, souvent les plus vulnérables. Les lauréats des prix Florence nous prouvent combien l'expertise infirmière contribue à l'amélioration constante des soins. En leur rendant hommage, cette soirée nous permet de saluer le travail, l'implication, le courage, la détermination et l'engagement des quelque 74 000 infirmières et infirmiers », a déclaré la présidente de l'OIIQ, Lucie Tremblay.

« Au nom de tous ceux qui bénéficient des projets que la Fondation a financés, je remercie nos invités et partenaires, dont le soutien contribue au succès de cet événement-bénéfice annuel. Ce sont TD Assurance Meloche Monnex, La Capitale assurances générales, la Banque Nationale, l'agence Cartier, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Rogers et le ministère de la Santé et des Services sociaux », a déclaré Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Les Florence 2017 sont :

Ginette Henri , inf., M. A. (gérontologie) - Catégorie Engagement professionnel

Consultante

Soins en santé mentale de première ligne aux personnes aînées

, inf., M. A. (gérontologie) - Catégorie Engagement professionnel Consultante Soins en santé mentale de première ligne aux personnes aînées Johanne Goudreau , inf., Ph. D. - Catégorie Enseignement et recherche

Vice-doyenne aux études de 1 er cycle et à la formation continue

Professeure titulaire

Faculté des sciences infirmières

Université de Montréal

, inf., Ph. D. - Catégorie Enseignement et recherche Vice-doyenne aux études de 1 cycle et à la formation continue Professeure titulaire Faculté des sciences infirmières Université de Montréal Maryse Carignan , inf., M. Sc. inf., CSIO (C) - Catégorie Excellence des soins

Conseillère clinique

Direction des soins infirmiers

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Hôpital de la Cité-de-la-Santé

, inf., M. Sc. inf., CSIO (C) - Catégorie Excellence des soins Conseillère clinique Direction des soins infirmiers Centre intégré de santé et de services sociaux de Hôpital de la Cité-de-la-Santé Luisa Ciofani , inf., M. Sc. (A), IBCLC, ICP(C) - Catégorie Leadership

Chef clinico-administratif

Mission Santé des femmes

Centre universitaire de santé McGill

, inf., M. Sc. (A), IBCLC, ICP(C) - Catégorie Leadership Chef clinico-administratif Mission Santé des femmes Centre universitaire de santé McGill Madeleine St-Gelais , inf., B. Sc., M.A.P. - Catégorie Pratique collaborative

Infirmière clinicienne en soins de santé primaire

Infirmière-conseil en télésanté et téléformation

Consultante

Le Phare Enfants et Familles

, inf., B. Sc., M.A.P. - Catégorie Pratique collaborative Infirmière clinicienne en soins de santé primaire Infirmière-conseil en télésanté et téléformation Consultante et Familles Erika Close , inf. clinicienne - Catégorie Rayonnement international

Unité mère-enfant

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Champlain- Charles Le Moyne

Directrice-fondatrice

S.H.E.R.

Santé Humanitaire Éducation Ressources/Sharing Health Education Resources

, inf. clinicienne - Catégorie Rayonnement international Unité mère-enfant Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre Champlain- Directrice-fondatrice S.H.E.R. Santé Humanitaire Éducation Ressources/Sharing Health Education Resources Véronique Brassard, inf., B. Sc., Stomothérapeute - Catégorie Relève

Conseillère en soins infirmiers, continuum des soins ambulatoires et stomothérapie

Centre hospitalier affilié universitaire régional

CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec

Microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Au 31 mars 2016, il comptait quelque 74 000 membres et quelque 15 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat de promouvoir une pratique infirmière de qualité et de contribuer au maintien des compétences des infirmières et des infirmiers.

