Accord annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2017







TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2017. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »).







SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS





Période de trois mois terminée le

31 mars

2017 2016

$ $





Moyenne des ressources engagées (en millions) 143 142 Produits d'exploitation (en milliers) 6 501 6 871 Bénéfice net (en milliers) 1 226 1 465 Bénéfice net ajusté (en milliers) (note) 1 362 1 591 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,15 0,18 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué) 0,16 0,19 Valeur comptable d'une action (au 31 mars) 9,13 $ 8,61 $

Le bénéfice net a diminué, s'établissant à 1 226 000 $ au premier trimestre de 2017, comparativement au bénéfice de 1 465 000 $ réalisé à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a diminué, s'établissant à 1 362 000 $, comparativement au bénéfice de 1 591 000 $ réalisé au premier trimestre de 2016. Ce recul est attribuable à la baisse des produits d'exploitation, conjuguée à des frais d'emprunt légèrement plus élevés. Les produits d'exploitation ont reculé de 5 %, se chiffrant à 6 501 000 $ au premier trimestre comparativement à 6 871 000 $ à l'exercice précédent. Cette différence s'explique principalement par la baisse des rendements globaux du portefeuille. La moyenne des ressources engagées au cours du premier trimestre de 2017 a légèrement augmenté, soit 143 000 000 $ comparativement à 142 000 000 $ à l'exercice précédent.

Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») a fléchi, se fixant à 0,15 $ comparativement à 0,18 $ à l'exercice précédent. Le BPA ajusté s'est établi à 0,16 $, comparativement à 0,19 $ au premier trimestre de l'exercice précédent.

M. Tom Henderson, chef de la direction de la Société, avait ceci à dire : « Le premier trimestre est généralement le plus éprouvant dans notre secteur, mais malgré les difficultés saisonnières, nous avons terminé la période sur une bonne note. Les ressources engagées ont augmenté à 153 000 000 $ au 31 mars 2017, comparativement à 144 000 000 $ à l'exercice précédent. De récentes initiatives visant à rationaliser nos opérations et à investir dans notre marque unique commencent à porter leurs fruits. La marque respectée d'Accord est encore reconnue dans nos marchés clés. Et nous comptons poursuivre sur notre lancée. »

Comme la Société l'a noté dans son communiqué du 17 avril 2017, un dividende trimestriel régulier de 0,09 $ par action a été déclaré et sera payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 17 mai 2017.

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement et le financement commercial. Depuis 39 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières tout en conservant leurs liquidités.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel suivi de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net avant la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels. Le BPA ajusté correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel suivi plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments qui n'ont pas de lien direct avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :







Période de trois mois terminée le 31 mars

2017 2016

(en milliers de

dollars) (en milliers de

dollars) Bénéfice net déclaré 1 226 1 465 Ajustements, après impôt :





Rémunération à base d'actions 69 32

Amortissement des actifs incorporels 67 94 Bénéfice net ajusté 1 362 1 591

2) Valeur comptable d'une action - La valeur comptable est la valeur nette de l'actif de la Société correspondant au montant total des actifs moins le montant total des passifs et, par définition, au total des capitaux propres. La valeur comptable d'une action est la valeur nette de l'actif, divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

